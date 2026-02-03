Mujer latina es acusada de homicidio por dejar a su bebé en un auto en Texas

Ashley Rivera, una mujer latina de 26 años, fue acusada en Texas de homicidio por negligencia y abandono de un menor en situación de peligro, luego de que su bebé de un año muriera tras ser dejado solo dentro de un auto. La mujer fue ingresada esta semana a la Cárcel del Condado de Hidalgo y permanece detenida con una fianza fijada en 60,000 dólares, de acuerdo con el sitio web de Law & Crime.

De acuerdo con las autoridades del condado, los hechos ocurrieron la noche del 31 de octubre en una zona rural de Weslaco, en el sureste de Texas. Agentes del sheriff respondieron a una llamada de emergencia poco antes de las 9:00 pm tras el reporte de un bebé que no reaccionaba dentro de un auto estacionado.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron al menor sin signos vitales. Paramédicos lo trasladaron de inmediato a un hospital cercano, donde fue declarado muerto. Posteriormente, una autopsia determinó que el niño falleció por asfixia accidental , según confirmaron las autoridades.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué ocurrió con el bebé que murió dentro de un auto en Texas?

Durante la investigación, Rivera declaró a los agentes que había llegado al lugar junto a sus cuatro hijos. Sin embargo, debido a que el bebé de un año estaba dormido, decidió dejarlo dentro del auto mientras ella y los otros tres menores ingresaban a un local. Según su versión , el niño permaneció solo en el automóvil durante aproximadamente 20 a 30 minutos.

Un testigo relató a las autoridades que al acercarse al auto encontró al menor inconsciente por el cinturón de seguridad y dio aviso de inmediato a los servicios de emergencia. En el interior del auto, los investigadores localizaron el asiento infantil inclinado hacia adelante, lo que formó parte de los elementos analizados durante la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el lugar exacto al que se dirigía la mujer ni las circunstancias completas de por qué el menor fue dejado solo. La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo confirmó que el caso sigue bajo investigación y que podrían presentarse cargos adicionales conforme avance el proceso judicial.