Basura en el auto puede costarte multas y cárcel en este estado de EUA

En Hilton Head, Carolina del Sur, desde el 1° de febrero de 2026 entró en vigor una ordenanza municipal que puede acarrear en multas a conductores que tengan basura acumulada dentro del auto.

La normativa considera esa acumulación como una molestia pública porque puede atraer plagas al área urbana, por lo que algunos expertos consideran que esta regla pudiera empezarse a aplicar en otros estados de Estados Unidos.

La medida fue aprobada por las autoridades locales con el propósito de mejorar la higiene ambiental y reducir la posibilidad de infestaciones de ratas y otros animales atraídos por restos de comida u otros desperdicios, de acuerdo con The Sun.

A partir de ahora, los agentes están facultados para evaluar el interior del auto en busca de basura acumulada que pueda constituir un problema sanitario o un factor de riesgo para la comunidad.

La normativa se suma a otras medidas locales orientadas a mantener limpias las calles, estacionamientos y espacios públicos, aunque algunos residentes han manifestado dudas sobre cómo se aplicará en la práctica y qué cantidad de residuos se considera “inaceptable”.

¿De cuánto son las multas por dejar basura en el auto?

Las penas establecidas prevén multas de hasta 500 dólares y, en los casos más graves, hasta un mes de cárcel para conductores cuya basura se considere una amenaza para la salubridad.

Las autoridades han aclarado que el objetivo no es arrestar a los ciudadanos, sino disuadir la acumulación de desperdicios.

¿Por qué se está sancionando tener basura en los autos?

La acumulación de residuos dentro de un automóvil puede atraer plagas como ratas y cucarachas, que se sienten atraídas por restos de comida y otros desechos.

Las autoridades de Hilton Head argumentan que incluso pequeñas bolsas de basura o restos de alimentos pueden contribuir a un ambiente propicio para estas plagas, por lo que la normativa no se limita a montones grandes de residuos, sino que aplica siempre que exista la posibilidad de que sean un foco de infección.

Regulaciones parecidas existen en otras partes del país o del mundo donde se busca reducir el littering (basura arrojada o acumulada) en espacios públicos y privados. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos estados consideran un delito tirar basura desde un vehículo o permitir que se acumule en lugares donde pueda dispersarse, con multas y penas proporcionales al impacto ambiental y sanitario.