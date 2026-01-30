Texas emite declaración de desastre para evitar la propagación del gusano barrenador

El gobernador de Texas, Greg Abbot, firmó una declaración de desastre para mejorar la coordinación de recursos del estado para intentar detener la propagación del gusano barrenador. La medida busca aunar esfuerzos de las diferentes agencias gubernamentales para frenar una potencial infestación.

Si bien aun no hay casos reportados del gusano barrenador en Texas, las autoridades siguen muy de cerca la situación del lado mexicano de la frontera donde sí existen registros de casos positivos.

El gobernador recordó que la ley estatal le permite actuar de manera preventiva ante una amenaza como esta que puede causar pérdidas millonarias. Con la declaración de desastre, el equipo de respuesta del estado puede utilizar al máximo los recursos gubernamentales para prevenir el reingreso de este parásito, y, si fuese necesario, avanzar hacia su erradicación.

Gusano barrenador: riesgo y declaración de desastre

El gusano barrenador no es un “gusano” común. Se trata de la larva de una mosca que puede enterrarse en la carne de mamíferos vivos como vacas y caballos, provocando lesiones graves que pueden volverse mortales. Tal es su peligrosidad que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) lo describe como una plaga devastadora, capaz de infestar ganado, mascotas y fauna silvestre; en ocasiones puede afectar aves y, en casos raros, incluso a personas.

El pánico tanto de las autoridades como de los propios rancheros no es infundado pues el gusano barrenador puede esparcirse a una velocidad alarmante. Esto se debe en parte a que el mecanismo de inyección es sumamente fácil.

Las moscas depositan huevos en heridas abiertas o en orificios como la nariz, ojos o boca de los animales. Tras eclosionar, las larvas se convierten en parásitos que se “atornillan” al cuerpo del huesped gracias a que cuentan con una suerte de ganchos bucales.

Esto no solamente provoca que sean difíciles de remover sino que además agranda las heridas y acelera el deterioro del animal, causando su muerte en la mayoría de los casos.

Texas en alerta para contener la amenaza del gusano barrenador

Las autoridades están en alerta para contener la amenaza y la muestra más clara de ello es que USDA está construyendo una instalación de $8.5 millones de dólares en el Valle de Río Grande, específicamente en la Moore Air Base.

Su propósito es convertirse en un criadero de moscas macho estériles que una vez que sean liberadas se apareen e impidan que las hembras pongan huevos que permitan que esta plaga continúe diseminándose.

A estos esfuerzos se suma también la suspensión de las importaciones de ganado proveniente de México. Esto abarca tanto ganado bovino, como caballos y bisontes de manera que pueda mitigarse la posibilidad de que crucen la frontera animales infectados que puedan luego enfermar al ganado local.