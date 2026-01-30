Steam ofrece juegos gratis para PC que puedes conservar en tu biblioteca

Steam , la plataforma de distribución digital de videojuegos para PC, activó una promoción que permite a los usuarios sumar dos títulos sin costo y conservarlos para siempre en su biblioteca mientras estén disponibles dentro del plazo de la oferta. Esta acción forma parte de las iniciativas ocasionales de la plataforma para dar visibilidad a juegos independientes y atraer a distintos segmentos de jugadores.

¿Qué juegos gratuitos ofrece Steam y cuál es su disponibilidad?

Los dos títulos que pueden reclamarse sin pagar son Along the Edge y Cursedland. Ambos pueden añadirse a la biblioteca de Steam solo durante el período promocional y, una vez vinculados a la cuenta, permanecen disponibles incluso después de que termine la oferta.

Along the Edge se trata de una novela visual con narrativa ramificada, múltiples finales y abundantes ilustraciones, desarrollada por el estudio francés Nova-box como parte de la conmemoración de su décimo aniversario. El título ha recibido reseñas positivas por su historia y dirección artística.

Cursedland puede reclamarse sin costo hasta el 1 de febrero. Este juego de plataformas en 2D se distingue por niveles exigentes, ritmo rápido y un tono humorístico. Su creador lo describe como un “juego meme”, con desafíos breves y repetibles.

Para agregar ambos juegos, los usuarios deben iniciar sesión en su cuenta de Steam, buscar cada título en la tienda y seleccionar “Añadir a la biblioteca” dentro del período promocional. No se requiere suscripción ni realizar pagos previos.

¿Cómo reclamar los juegos gratis en Steam?

El proceso para obtener los títulos sin costo es directo:

Ingresar a Steam con la cuenta de usuario.

Utilizar la barra de búsqueda para localizar Along the Edge y Cursedland.

Acceder a la página de cada juego.

Hacer clic en “Añadir a la biblioteca” durante la vigencia de la oferta.

Los juegos quedarán asociados permanentemente a la cuenta, aunque no se descarguen de inmediato.

¿Qué representa esta iniciativa para los jugadores?

Las promociones de “Free to Keep” permiten a los usuarios ampliar su catálogo personal sin coste y explorar títulos que podrían no haber considerado de otra manera. Además, este tipo de campañas fortalece la posición de Steam como plataforma que facilita el acceso a experiencias diversas dentro del ecosistema de juegos para PC.