Nueva York: ¿Cuáles son las normas que debe cumplir por ley tu arrendador durante el invierno?

La llegada del invierno hace que el acceso a servicios como la calefacción y el agua caliente resultan esenciales en ciudades como Nueva York. Esto cobra aún más importancia en estos momentos con las múltiples tormentas invernales que se han producido en días recientes. Es por este motivo que existe todo un marco legal especialmente diseñado para proteger a los inquilinos, especialmente niños y personas mayores y así garantizar que cuenten con estos servicios de forma permanente en sus viviendas.

Durante la temporada fría, las autoridades aplican las “Heat Season Regulations”, que establecen obligaciones concretas para los arrendadores, y están supervisadas por el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD) de la ciudad. Dichas normas buscan asegurar condiciones mínimas de habitabilidad y evitar que los inquilinos recurran a métodos peligrosos para calentar sus hogares.

Arrendadores en Nueva York deben garantizar calefacción en invierno

La regulación neoyorquina establece que la temporada oficial de calefacción da inicio a partir del 1 de octubre y se extiende hasta el 31 de mayo. Durante ese periodo los arrendadores deben proporcionar calefacción adecuada cuando bajan las temperaturas exteriores.

El HPD establece normas bien claras en cuanto a la temperatura que deben garantizar los arrendadores en caso de que la temperatura exterior se ubique por debajo de ciertos parámetros en determinadas horas del día.

• Entre las 6:00 am y las 10:00 pm la temperatura de las viviendas no puede ubicarse por debajo de los 20°C (68°F) si en el exterior es inferior a los 13°C (55°F).

• Entre las 10:00 pm y las 6:00 pm la norma es más estricta pues sin importar la temperatura exterior, el interior de la vivienda no se puede encontrar en ningún momento por debajo de los 17°C (62°F).

La idea detrás de esta metodología es garantizar que cualquier inquilino en Nueva York pueda disfrutar de condiciones mínimas de vida que impidan que puedan sufrir problemas de salud vinculados al frío. Entre estos se encuentra la hipotermia o problemas respiratorios que puedan poner en riesgo su salud.

Multas a los arrendadores por incumplimiento

Por tratarse de una normativa oficial, el incumplimiento de estos parámetros por parte del arrendador se considera como una violación del código de vivienda lo cual puede ser denunciado por los inquilinos de forma tal que se produzca una sanción.

El HPD establece que este tipo de violaciones acarrean importantes multas para por arrendadores infractores pues sus montos son calculados en base a la cantidad de días de infracción una vez esta fue comprobada.

• Primera infracción: deberá pagar entre $250 y $500 dólares por cada día de infracción

• Infractor reincidente: deberá pagar entre $500 y $1,000 dólares diarios si ha recibido una multa previa, bien sea en dicha vivienda o dentro del mismo edificio durante el año en curso.

La normativa establece además que en caso de que el arrendatario no realice el pago correspondiente a la infracción cometida, se puede proceder contra el propietario del inmueble a través de una sentencia civil.