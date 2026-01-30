Arrestan pareja que obligaba a niños a participar en peleas dentro de un gallinero

Residentes de Missouri se encuentran indignados luego de que se diera a conocer el arresto de una pareja que durante años abusó física y psicológicamente de dos niños de 13 y 14 años en lo que ha sido descrito como un patrón de abuso.

Los detenidos fueron identificados por las autoridades como Chantel Hayford y Jerry Menees , quienes durante años se aprovecharon de los pequeños sin que nadie actuara.

El reporte del Sheriff del Condado de Washington, apunta a que la investigación del caso inició en diciembre tras una alerta de la División de Servicios Familiares. Esto permitió a los agentes descubrir que los adolescentes eran encerrados en un gallinero y obligados a participar en lo que Hayford y Menees denominaban como “noches de peleas”.

Durante estas, ambos menores eran obligados a hacerse daño entre sí, todo para entretener a la pareja quienes veían el enfrentamiento desde afuera de la jaula.

Cómo se descubrió el maltrato infantil y condiciones inhumanas

Las autoridades describen que los niños eran mantenidos encerrados en un gallinero y forzados a pelear, mientras el control sobre ellos se reforzaba con intimidaciones constantes. Según el expediente, también apunta a que en muchas ocasiones las amenazas eran realizadas utilizando armas reales de forma tal de obligarlos a no revelarle a nadie la situación en la que se encontraban.

Como parte del abuso al que eran sometidos los menores, la pareja también les suministraba drogas y alcohol, al tiempo que en ocasiones utilizaban pistolas de aire comprimido para dispararles y hacerles daño.

Todo esto quedó al descubierto luego de que los investigadores alertados por la División de Servicios Familiares acudieron a la residencia con una orden de registro y comprobaran el estado en el que se encontraban los niños.

La pareja “compró” a los niños a cambio de un teléfono

La Oficina del Sheriff del Condado de Washington explicó que según sus investigaciones la pareja estaba a cargo de los niños luego de que su madre los intercambió a cambio de un teléfono celular.

Un dato macabro del caso es que todo quedó registrado ya que existe un poder notarial que está firmado por la madre en el que les entrega el ambos niños a la pareja.

La investigación de la policía reveló además que ninguno de los niños se encuentra matriculado en la escuela y que a consecuencia de ello no saben leer o escribir pues en su corta vida nunca han pisado un aula de clases.

Hayford enfrenta cargos como secuestro en primer grado, abuso sexual, agresión doméstica y poner en peligro el bienestar de un menor, entre otros. Menees fue acusado, entre otros delitos, de secuestro, abuso infantil, acción criminal armada, uso ilegal de armas y agresión doméstica.

Mientras el proceso avanza, las autoridades no descartan más cargos, debido a la gravedad de los hallazgos y a lo que aún podría salir a la luz. La prioridad, señalan, es proteger a los niños y garantizar que reciban atención tras el trauma vivido.