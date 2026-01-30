Emma Coronel busca acuerdo en Estados Unidos para concluir su libertad condicional

Emma Coronel Aispuro , esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, solicitó formalmente a la justicia estadounidense que le sea concedida la conclusión de su libertad condicional de forma anticipada. De acuerdo con el acuerdo que permitió que Coronel obtuviera este beneficio, su libertad condicional estaba previsto que culminara en 2027.

En la petición presentada ante tribunales de Washington argumenta que ha demostrado en los últimos años, tras su liberación en 2023, un comportamiento ejemplar sin involucrarse en problemas con la justicia. Además se ha mantenido al margen del entorno criminal por el que fue juzgada y sentenciada previamente.

Emma Coronel quiere obtener su libertad plena

Como parte de la argumentación de Coronel para solicitar que se adelante el fin de su libertad condicional destaca que su situación legal actual le ha impedido concretar oportunidades laborales, además de afectar su vida cotidiana.

Mariel Colón, abogada de la modelo e influencer, afirma que el esquema de supervisión al que es sometida su clienta actualmente complica que pueda retomar su vida con normalidad y complica procesos que en otras circunstancias no deberían ser complejos.

Asimismo, puntualizó que Coronel cumplió con el pago de todas las multas que se le habían impuesto. Entre estos pagos se incluye el de una sanción por casi $1.5 millones de dólares, lo que a su juicio demuestra su interés de dejar su pasado criminal atrás.

¿Qué dicen las autoridades sobre el caso de Emma Coronel?

Hasta ahora, las autoridades de Estados Unidos no han informado públicamente una postura oficial sobre la solicitud de Emma Coronel para terminar antes su libertad condicional, y el tribunal federal en Washington D.C. no ha fijado una fecha para resolver el recurso.

Esto implica que la respuesta podría demorarse desde una pocas semanas, hasta varios meses dependiendo de la carga de trabajo de los tribunales federales.

Hay que recordar que Coronel fue detenida en febrero de 2021 en Virginia por cargos ligados a conspiración para el tráfico de drogas. Su caso culminó con un acuerdo de culpabilidad y una condena de 3 años de prisión, además de otros 4 años de libertad condicional al terminar su tiempo bajo custodia.

En su acuerdo de culpabilidad, Coronel reconoció haber actuado como mensajera entre Guzmán y varios miembros del Cártel de Sinaloa mientras este se encontraba en prisión a mediados de 2014.

Cabe destacar que como parte del acuerdo con las autoridades y de su propia libertad condicional Coronel no puede tener contacto con Guzmán o con cualquier otro miembro de la organización criminal. En caso de hacerlo se expondría a que se le revoque el beneficio de libertad condicional.