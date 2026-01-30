Policía que asesinó a Sonya Massey en 2024 fue sentenciado a 20 años de prisión

Sean Grayson, el exoficial de policía de Illinois, responsable de la muerte de Sonya Massey fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable de asesinato. El veredicto llega tras varios años de presión pública pues fue la propia víctima quien había llamado al 911 para solicitar ayuda.

BREAKING: Sean Grayson, a former sheriff's deputy, was sentenced to 20 years in prison after he was convicted of second-degree murder for the fatal shooting of Sonya Massey, a Black woman who called 911 for help in Illinois. https://t.co/t0O2ePxuNT pic.twitter.com/BXyPT3nkib — ABC News (@ABC) January 29, 2026

La noche del 6 de julio de 2024, Massey una mujer afroamericana de 36 años, llamó a los servicios de emergencia luego de que tuviera la impresión de que un intruso se encontraba merodeando por su casa, en Springfield Illinois.

Para atender la llamada fueron despachados Grayson y otro agente de policía, quienes tras revisar los alrededores de la casa ingresaron a la vivienda para conversar con Massey. Fue en este punto, específicamente en la cocina, cuando Grayson tras observar una olla con agua hirviendo sobre la estufa le pidió a la mujer que la moviera. Esta a modo de broma tras levantar la olla dijo en voz alta “te reprendo en el nombre de Jesús”, lo que provocó que este desenfundara su arma y amenazara con dispararle en el rostro si no la soltaba.

Ante esta situación Massey se disculpó y cumplió con la orden del oficial, sin embargo, tras agacharse detrás del mostrador de su cocina, el oficial cumplió su amenaza y disparó tres veces contra ella impactando en la cabeza y causándole la muerte en el lugar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué dijo Sean Grayson en el juicio antes de recibir su sentencia?

Durante el juicio en su contra Grayson reconoció por primera vez que había tomado lo que calificó como “decisiones terribles”, al tiempo que admitió que había sido muy poco profesional pues tras disparar su arma procedió a burlarse de Massey mientras esta se encontraba tirada en el suelo de su cocina.

“Ella no merecía que le gritaran, le insultaran y se burlaran de ella. Nadie merece eso”, dijo el exoficial durante el juicio.

Ryan Cardigan, juez del Tribunal del Séptimo Circuito Judicial de Illinois, indicó que la rabia irracional que había mostrado el oficial debía ser disuadida y por tanto decidió imponer la pena máxima prevista en la ley para este tipo de casos, la cual es de 20 años de prisión.

Tras darse a conocer la decisión judicial, la defensa del exoficial intentó presentar una moción para que el caso fuese juzgado nuevamente, a fin de intentar conseguir una sentencia más favorable. No obstante, esto fue descartado por el propio juez Cadigan quien denegó la moción.

Grayson pudo haber enfrentado una pena mucho mayor pues en una primera instancia se solitaba una condena por asesinato en primer grado la cual hubiese acarreado una pena de entre 45 años a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de condena por buena conducta. Sin embargo, esto no se concretó debido a que el jurado en su sentencia incluyó la opción de condenarlo a un cargo menor.

“Si la pena máxima fuera mayor, pediríamos más”, indicó John Milhise, fiscal estatal del condado de Sangamon a cargo del caso.

Estado de salud de Sean Grayson

Mark Wykoff, abogado defensor de Grayson, fue tajante al afirmar que esta sentencia puede poner en serio riesgo la salud de su cliente. La razón es que Grayson padece un avanzado cáncer de colon en etapa avanzada que se ha extendido a su hígado y pulmones.

El estado de salud parecer no haber sido tomado en cuenta por el jurado pues la sentencia no contempla que pueda ser cumplida fuera de prisión tal y como lo solicitó la defensa, argumentando el diagnóstico de cáncer terminal.

El abogado también aseveró que su cliente debería ser juzgado por lo ocurrido en Illinois y no por el resto de casos ocurridos a lo largo de Estados Unidos ya que no se trata de un "referendum sobre el resto del país".

Aunque la condena cierra una etapa judicial, la conversación pública sobre protocolos, entrenamiento y desescalada en situaciones de crisis sigue abierta.