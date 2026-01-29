Tiroteo en California: muere hispano de 19 años baleado por la policía frente a su novia y su hijo

Un hombre murió este jueves en Santa Ana, California, a manos de un oficial de policía local. Se pudo conocer que se trata de un hispano de 19 años que se encontraba conduciendo y que al momento de que el funcionario intentó detener el vehículo, el sujeto salió del auto con un arma en la mano lo que generó que se produjera un tiroteo en el lugar.

El Departamento de Policía de Santa Ana informó que el caso se encuentra siendo investigado para esclarecer la situación. Asimismo, indicaron que el sujeto se encontraba acompañado a bordo del vehículo por su novia, además de su hijo de un año quienes no resultaron heridos luego de que el policía accionara su arma para intentar reducir al conductor. Ambos fueron trasladadas al departamento de policía para que la mujer pudiera prestar declaraciones.

¿Cómo dice la policía que se produjo el tiroteo?

El informe oficial describe que aproximadamente a las 10:30 pm durante una parada de rutina, la policía intentó detener a un conductor para realizar un chequeo. No obstante, este no se detuvo de manera inmediata lo que generó que se produjera una breve persecución que culminó en el estacionamiento del complejo de apartamentos ubicado en 450 de Fourth Street.

En ese momento procedió a descender del vehículo con un arma. Ante esta situación los oficiales en el lugar le ordenaron de forma reiterada que soltara el arma y se entregara. Al no obedecer el comando, uno de los uniformados procedió a disparar hiriéndolo de gravedad. Minutos más tarde fue declarado muerto en el lugar.

Video del tiroteo se vuelve viral en redes sociales

Natalie García, portavoz del Departamento de Policía de Santa Ana, indicó que los investigadores tienen conocimiento acerca de un video que circula en redes sociales con los segundos previos al momento en el que el oficial disparó contra el conductor. En la grabación puede apreciarse como este presuntamente baja del auto con las manos en alto. No obstante, García asegura que el hombre intentó tomar nuevamente el arma, razón por la cual el oficial decidió disparar para neutralizar la amenaza.

“Deja caer el arma. El agente intenta ordenarle que no la recoja. El sospechoso no obedece las órdenes. Recoge el arma y es entonces cuando se produce el tiroteo”, afirmó García según recoge Fox .

El caso ahora está siendo investigado por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange, como es habitual en este tipo de situaciones. Por los momentos se desconocen la identidad del sujeto y si este contaba con porte de arma o si tenía antecedentes criminales.