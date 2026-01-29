Agentes de ICE involucrados en la muerte de Alex Pretti son puestos bajo licencia

En medio de la indignación por la muerte de Alex Pretti , dos agentes federales vinculados al caso fueron puestos bajo licencia administrativa, una medida que las autoridades describen como parte del protocolo mientras avanza la investigación. El movimiento llega cuando crecen los reclamos contra operativos migratorios y se intensifican las preguntas sobre el uso de la fuerza en acciones asociadas a ICE en Minnesota.

La confirmación pública apunta a que se trata de dos funcionarios involucrados directamente en el episodio, y que su separación temporal del servicio activo busca resguardar el proceso y evitar interferencias mientras se revisa lo ocurrido. De acuerdo con reportes citados por medios nacionales, la decisión se maneja como una licencia administrativa con goce de sueldo, una práctica común en incidentes con disparos en agencias federales.

¿Por qué fueron apartados de sus cargos los agentes de ICE?

Autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señalaron que los agentes fueron retirados de funciones activas como parte de “procedimientos estándar” posteriores a un tiroteo, en lo que se esclarecen responsabilidades. Sin embargo, el momento exacto en que se aplicó la licencia y cuánto durará no quedó claro públicamente, lo que alimentó nuevas críticas sobre transparencia.

La polémica también creció por declaraciones previas de mandos federales: el comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino , llegó a decir a reporteros que los agentes seguían activos, aunque reubicados en otra ciudad, versión que chocó con lo dicho después sobre su salida de tareas operativas. Además, un reporte preliminar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enviado al Congreso indicó que dos oficiales dispararon durante el forcejeo, lo que refuerza la presión para que se aclaren los hechos alrededor de la muerte de Alex Pretti.

Trump ordena la salida de Bovino de Minnesota

En paralelo a la ola de críticas hacia la Administración Trump por el caso, el presidente Donald Trump ordenó que Greg Bovino abandone Minnesota y dejó el control del operativo federal en manos de otra figura. La Casa Blanca informó que Tom Homan será el “punto principal de contacto en el terreno” durante las operaciones federales, reportando directamente al presidente.

¿Quién es Tom Homan? Es el “zar de la frontera” de Trump y un exdirector interino de ICE, con un perfil ligado a la línea dura de control migratorio, que fue enviado a Minnesota para tomar el mando y bajar tensiones con autoridades locales. Según lo reportado, Homan incluso tenía previsto reunirse con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, como parte del intento por encauzar la situación tras la muerte de Alex Pretti y el foco puesto en ICE.