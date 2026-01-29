Remesas sin impuesto: la tarjeta FINABIEN que ya tienen 110 mil mexicanos

La Financiera para el Bienestar (FINABIEN) ha entregado 110,000 tarjetas Finabien a mexicanos residentes en Estados Unidos para facilitar el envío de remesas hacia México con menores costos, tipo de cambio competitivo y sin aplicar el impuesto del 1 % establecido por la administración anterior en transferencias tradicionales, informaron autoridades.

Durante el primer año de implementación de este instrumento dirigido a connacionales, se superó la meta original de 100,000 tarjetas establecida por la presidencia de México. Rocío Mejía Flores, directora general de FINABIEN, señaló que con estas tarjetas se han transferido millones de dólares y que para 2026 la meta es alcanzar las 300,000 unidades emitidas.

La tarjeta Finabien funciona como una herramienta de débito para enviar dinero desde Estados Unidos hacia México con una comisión de envío de 2.99 dólares por operación y con límites diarios y mensuales establecidos, lo que la posiciona como una opción de bajo costo frente a servicios tradicionales de transferencia de remesas.

¿Qué beneficios ofrece la tarjeta Finabien para remesas?

La tarjeta Finabien, emitida por FINABIEN y respaldada por una red internacional de pagos, permite a los usuarios enviar dinero a México con una comisión fija baja, según explican las autoridades. Además, el tipo de cambio que aplica para las remesas es competitivo en comparación con el promedio del mercado, lo que beneficia a quienes mandan dinero a sus familiares.

Otro beneficio que resaltan las autoridades es que las transferencias digitales realizadas con la tarjeta no están sujetas al impuesto del 1 % aplicado a remesas en efectivo, derivado de políticas previas, lo que contribuye a mantener más recursos disponibles para los destinatarios en México.

La Finabien también puede utilizarse para realizar pagos y compras en línea o en establecimientos, lo que amplía su funcionalidad más allá del envío de dinero.

¿Cómo se puede obtener y usar la tarjeta Finabien?

Para solicitar la tarjeta Finabien en Estados Unidos, las personas pueden acudir a los consulados de México sin necesidad de cita o realizar el trámite en línea a través del sitio oficial de FINABIEN, con un cargo único de envío postal cuando se opta por la vía digital.

Al obtener la tarjeta, los solicitantes reciben dos unidades: una para utilizar en Estados Unidos para enviar remesas y otra en México que sirve como medio de pago o para retirar fondos en sucursales autorizadas.

Entre los requisitos para acceder a este servicio están identificación oficial vigente, comprobante de domicilio en Estados Unidos, número de teléfono y correo electrónico. En caso de no contar con identificación, el consulado puede ayudar a tramitar la matrícula consular.

Una vez activa, la tarjeta puede ser cargada mediante depósitos bancarios o transferencias desde cuentas en EE. UU., y el dinero remitido se puede retirar en México en cajeros automáticos o en ventanillas de FINABIEN y sucursales afiliadas.