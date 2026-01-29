Una ola de frío polar genera una rara posibilidad de nieve en estas ciudades de Florida

Al menos dos ciudades de Florida se enfrentan a un escenario muy poco usual, una nevada. El motivo de este particular descenso en las temperaturas es provocado por ola de frío polar se espera que produzca temperaturas que no se veían desde hace más de 15 años, lo que abre la puerta a potenciales nevadas en la recta final de este mes de enero.

On Sunday, Florida will experience a rare Arctic outbreak, with wind chills dropping into the teens across much of the state and freezing temperatures down to South Florida. https://t.co/FRPonwQQJn pic.twitter.com/YDF3urHaYc — WFLA NEWS (@WFLA) January 28, 2026

De acuerdo con expertos se trata de una situación en la que se suman múltiples factores, entre ellos la llegada de una masa de aire ártico junto a la humedad natural de esta sona del país, lo cual puede propiciar la formación de copos de nieve en la atmósfera.

No obstante, hay que aclarar que si bien desde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informan que existe la posibilidad de ver nieve durante los próximos días en Florida, esto no es un escenario 100% seguro. Argumentan que en este tipo de pronósticos y especialmente por tratarse de una zona donde este tipo de eventos son poco comunes, lo más normal es abordarlo con posibilidades porcentuales.

Florida: frío polar y nieve, ¿por qué podría pasar?

La explicación meteorológica apunta a la llegada de una masa de aire ártico sobre el sureste de Estados Unidos, que al interactuar con un sistema invernal y la humedad del Golfo puede generar inestabilidad suficiente para “pintar” el pronóstico con posibilidad de nieve en puntos de Florida , algo extraordinario para finales de enero.

El NWS informó que Tampa es la ciudad con la mayor probabilidad de nieve con entre 10% y el 20%, con una ventana crítica hacia la madrugada del domingo 1 de febrero, cuando el aire más frío y la humedad pueden coincidir.

Además del posible espectáculo, el impacto más inmediato suele ser el descenso brusco de temperaturas, que eleva el riesgo de hipotermia por exposición prolongada y puede causar daños a cultivos y tuberías, por lo que las recomendaciones típicas incluyen abrigarse bien, proteger plantas y resguardar mascotas.

Ciudades de Florida con posible nevada

Si se producen las condiciones necesarias para la formación de nieve en la atmósfera, las ciudades con mayores probabilidades de registrar nevadas —aunque sea de forma ligera o aislada— se ubican principalmente del centro hacia el norte del estado, donde el frío suele pegar con más fuerza y las condiciones pueden ser más favorables.

Jacksonville

Tampa

Miami

Aunque ver nieve en Florida sigue siendo una apuesta contra el clima, lo que sí parece más probable es que la población experimente temperaturas inusualmente bajas. Por este motivo la recomendación es a permanecer alertas para evitar complicaciones asociadas a las bajas temperatura. Enero, frío polar y Florida se convierten, por ahora, en la triada que marca la agenda del tiempo.