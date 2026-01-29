Cáncer de páncreas: científicos lo eliminan sin efectos graves en ratones

Un grupo de científicos logró realizar un avance importante en la lucha por desarrollar una cura para el cáncer de páncreas. Los investigadores fueron capaces de eliminar por completo tumores pancreáticos en ratones utilizando una novedosa terapia de triple acción que no ocasiona efectos secundarios.

Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista científica PNAS apuntan a un nuevo mecanismo para poder abordar este tipo de cáncer que es considerado como uno de los más agresivos y difíciles de tratar.

¿Qué tipo de cáncer reacciona favorablemente al nuevo tratamiento?

Como parte de su investigación los expertos se enfocaron en uno de los tipos de cáncer de páncreas más comunes como es el adenocarcinoma ductal pancreático. Esta tipología además de ser una de las más frecuentes es además una de las que ofrece mayores índices de resistencia a los tratamientos.

El motivo de ello es que los tumores cuentan con la capacidad de aprender a resistir los medicamentos utilizados durante el tratamiento lo que llegado un punto los vuelve inútiles para atacar la enfermedad. Ante esta problemática los científicos decidieron apostar por una estrategia de triple acción que impide a las células tumorales el poder adaptarse y por tanto crear resistencia .

En la práctica esto significa que los fármacos pueden actuar para disminuir los tumores aumentando las probabilidades de sobrevivir de los pacientes de forma drástica.

Resultados de las pruebas en ratones

Mariano Barbacid, jefe del grupo de oncología experimental del CNIO, apunta que el nuevo tratamiento ha mostrado resultados prometedores, no solamente en roedores, sino también en en otros tipos de animales.

Esta capacidad de replicar los resultados en múltiples circunstancias les hace creer que podrían lograr un efecto similar en seres humanos. No obstante, aún restan más pasos para poder llegar a realizar ensayos clínicos en personas.

La terapia de "triple acción" como la denominan los propios investigadores emplea un fármaco experimental que ya ha mostrado resultados prometedores en el tratamiento contra el cáncer de pulmón junto a un "degradador de proteínas", el cual se encarga de impedir que los tumores puedan sobrevivir al tratamiento.

Un dato no menor es el hecho de que los ratones utilizados en la investigación no mostraron efectos secundarios por el tratamiento farmacológico utilizado, algo novedoso en este tipo de ensayos.

Si bien hasta el momento todo son buenas noticias pues se trata de un avance de proporciones significativas, los autores de la investigación aclararon que todavía no están dadas las circunstancias para poder iniciar un ensayo en humanos. Explicaron que para ello aún necesitan obtener muchos más resultados que permitan su viabilidad.

Lo que sí hace este descubrimiento es abrir puertas para más investigaciones y, sobre todo, para diseñar nuevas combinaciones de fármacos con la meta de mejorar la supervivencia en cáncer de páncreas. En palabras del equipo, estos estudios trazan una ruta para desarrollar nuevos ensayos clínicos, es decir, el siguiente gran paso para comprobar si un efecto visto en ratones puede replicarse en personas de forma segura y efectiva.