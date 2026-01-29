Avión de British Airways sufre grave accidente y pierde una rueda en pleno despegue en Las Vegas

Los pasajeros del vuelo BA274 de British Airways vivieron momentos de terror este lunes luego de que el Airbus A350-1000 en el que viajaban sufriera un grave accidente al momento de despegue. En pleno proceso de ascenso, el avión perdió un rueda del tren de aterrizaje, un evento altamente peligroso.

A wheel came loose from a British Airways plane during take-off from Las Vegas on Monday, January 26.



The plane was lifting off just after 9 p.m. when one of its tires was seen falling. The jet landed safely in London nine hours later.



The Federal Aviation Administration said… pic.twitter.com/h04OtPlOWh — CBS News (@CBSNews) January 29, 2026

En videos compartidos en redes sociales quedó captado el momento en el que mientras se está completando el repliegue del tren de aterrizaje una de las ruedas cae al vacío para sorpresa de todos.

British Airways completó el vuelo sin inconvenientes pese al fallo

El Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas informó que tuvo conocimiento del accidente presentado por el vuelo BA274 al momento de su despegue aproximadamente a las 8:45 pm. Sin embargo, optaron por permitir que éste completara su ruta con destino a Londres tal y como estaba previsto.

Si bien esto puede parecer una decisión un tanto arriesgada, el equipo en tierra consideró que no habría mayores inconvenientes para que continuará el viaje por tratarse de una sola de las ruedas y no de todo el tren de aterrizaje.

El informe de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) apunta que el trayecto fue completado por el Airbus sin complicaciones. También informaron que la llanta fue recuperada en el propio aeropuerto y que esta no ocasionó ningún tipo de daño ni causó heridos.

¿Qué tan peligroso es que un avión pierda una rueda en pleno vuelo?

Un accidente como el experimentado por el Airbus A350-1000 de British Airways no es algo común ya que se realizan exhaustivas pruebas y chequeos para minimizar esta clase de accidentes que pueden poner en peligro la vida de los pasajeros y la tripulación.

Tal y como lo demuestra el manejo de este caso por parte del personal en tierra en el Aeropuerto Internacional Harry Reid, esto no implica un fallo catastrófico que obligue a un aterrizaje de emergencia.

La razón de ello es que al igual que otras aeronaves, el tren de aterrizaje principal del Airbus A350-1000 está compuesto por varias ruedas, específicamente seis por cada unidad principal. El objetivo de esto es ofrecer redundancia al tiempo que se reparten las cargas de forma más eficiente sobre una mayor superficie. Esto significa en la práctica que si una de las ruedas falla, el avión puede completar el proceso de despegue o de aterrizaje sin inconvenientes.

La FAA apuntó que tal y como es costumbre en este tipo de incidentes se realizará una investigación a profundidad para determinar cuál fue la causa del fallo a fin de evitar que pueda volver a repetirse a futuro.