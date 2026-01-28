Virus de Nipah en EUA: Autoridades evalúan su llegada al país

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron que el riesgo de que el virus Nipah provoque una pandemia es bajo, aunque confirmaron que se mantiene una vigilancia activa ante los brotes recientes detectados en India. Las autoridades subrayaron que, hasta el momento, no se han registrado casos en Estados Unidos.

A pesar de este bajo nivel de riesgo, funcionarios de salud pública indicaron que se están evaluando distintos escenarios para determinar si el virus podría llegar al país, especialmente debido al constante flujo de viajeros internacionales. El virus Nipah es considerado uno de los patógenos más peligrosos por su alta tasa de mortalidad y la ausencia de tratamientos específicos.

Las autoridades federales recalcaron que el sistema de salud estadounidense cuenta con protocolos de detección temprana y respuesta rápida ante enfermedades infecciosas emergentes. Sin embargo, reconocen que la experiencia con crisis sanitarias anteriores ha llevado a reforzar la coordinación con organismos internacionales para anticiparse a posibles amenazas.

Los aeropuertos intensifican los controles tras los casos de virus Nipah en India

Tras confirmarse nuevos casos del virus Nipah en India, aeropuertos internacionales han reforzado los controles sanitarios para pasajeros procedentes de zonas afectadas. Las medidas incluyen monitoreo de síntomas y evaluaciones médicas preventivas.

BREAKING: Thailand has scaled up screenings at major airports following reported cases of Nipah virus in India. Thermal scanners have been placed where flights from India have been landing.



According to CDC, there is no cure or vaccine for the virus. pic.twitter.com/PJ4d5smxQX — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 28, 2026

En Estados Unidos, las autoridades indicaron que los aeropuertos ya cuentan con protocolos para responder a enfermedades infecciosas emergentes y que estos pueden activarse o ampliarse si la situación lo amerita. Por ahora, no existen restricciones de viaje, pero sí un seguimiento constante.

Funcionarios enfatizaron que estas acciones buscan prevenir riesgos sin generar alarma, recordando que el CDC considera bajo el riesgo actual para la población estadounidense, aunque mantiene la vigilancia como medida de precaución.

¿Qué es el virus Nipah y por qué está bajo vigilancia?

El virus Nipah es una enfermedad infecciosa rara pero altamente letal, que puede causar síntomas graves como fiebre intensa, problemas respiratorios y encefalitis. En brotes anteriores, la tasa de mortalidad ha sido elevada, lo que lo convierte en una prioridad para la vigilancia sanitaria global.

Las autoridades explican que el contagio suele ocurrir por contacto directo con animales infectados o con fluidos corporales de personas enfermas. En algunos casos, se ha documentado transmisión entre humanos, lo que aumenta la preocupación sobre su posible propagación internacional.

Aunque los brotes suelen ser localizados, expertos en salud pública consideran fundamental monitorear su evolución para prevenir que el virus se extienda a otros países, especialmente a través de viajes internacionales.