Reserva Federal estadounidense mantiene estables las tasas de interés y pausa los recortes

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este miércoles que mantendrá sin cambios las tasas de interés, interrumpiendo una secuencia de tres recortes consecutivos aplicados a finales del año pasado. La decisión se produce en un contexto de incertidumbre económica, marcado por una desaceleración del mercado laboral y una inflación que continúa por encima del objetivo del 2% fijado por el banco central.

Las autoridades monetarias votaron mantener la tasa de referencia de los fondos federales en el rango actual de 3,5% a 3,75%. Este nivel se alcanzó tras reducciones de 25 puntos básicos en septiembre, octubre y diciembre, que en conjunto sumaron un recorte de 75 puntos básicos. La pausa refleja un cambio de postura luego de debates internos sobre la conveniencia de seguir ajustando la política monetaria.

¿Por qué la Reserva Federal decidió pausar los recortes?

Los responsables de la política monetaria evaluaron datos recientes que muestran una moderación en el crecimiento del empleo, junto con una inflación que permanece algo elevada. Estos factores llevaron a priorizar la estabilidad de la tasa, especialmente después de la división interna registrada en la reunión de diciembre, cuando el organismo ya enfrentó desacuerdos sobre nuevos recortes.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) aprobó la decisión por 10 votos a favor y 2 en contra. Los gobernadores Stephen Miran y Christopher Waller se pronunciaron por reducir la tasa en 25 puntos básicos. Miran ha respaldado recortes más profundos desde su incorporación a la junta, tras una licencia en la administración Trump, y su mandato concluye este sábado. Waller, considerado un posible candidato a la presidencia de la Fed, no discrepaba de una decisión del FOMC desde julio, cuando también se optó por mantener las tasas estables.

¿Qué evaluación hizo la Fed sobre la economía actual?

En su comunicado, el FOMC indicó que la economía “se está expandiendo a un ritmo sólido”. Señaló además que las ganancias de empleo se han mantenido bajas y que la tasa de desempleo muestra signos de estabilización, mientras que la inflación continúa por encima del nivel deseado.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, explicó en conferencia de prensa que, tras los recortes previos, la autoridad monetaria considera que la postura actual es adecuada para avanzar hacia los objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios, con una inflación del 2%.