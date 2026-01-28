OpenAI admite que disminuyó la calidad de escritura en GPT-5.2

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI , reconoció públicamente que la compañía sacrificó la calidad de escritura en el modelo GPT-5.2 para priorizar capacidades técnicas como la programación y el razonamiento. La admisión se produjo durante un encuentro con desarrolladores y responde a cuestionamientos de usuarios que perciben una regresión en la redacción frente a versiones anteriores del modelo.

Según explicó Altman, el cambio fue una decisión deliberada en el proceso de desarrollo. El directivo señaló que el equipo enfrentó limitaciones de recursos y ancho de banda, lo que obligó a priorizar determinadas funciones en detrimento de otras. En ese contexto, la mejora de habilidades técnicas avanzadas ocupó el centro de la estrategia para GPT-5.2, mientras que la calidad del lenguaje escrito quedó en segundo plano.

La decisión generó inquietud entre usuarios que utilizan herramientas de inteligencia artificial para la redacción de textos, borradores y documentos profesionales. Muchos de ellos comparan el desempeño actual con el de GPT-4.5 y consideran que los textos producidos por GPT-5.2 resultan menos fluidos y más complejos de manejar.

¿Por qué OpenAI priorizó programación y razonamiento en GPT-5.2?

Altman detalló que el enfoque de GPT-5.2 estuvo orientado a fortalecer su utilidad en trabajos profesionales de conocimiento. OpenAI posicionó este modelo como una herramienta avanzada para tareas como programación, creación de hojas de cálculo, elaboración de presentaciones y gestión de proyectos complejos. En ese marco, la escritura general dejó de ser una prioridad central.

El CEO aclaró que este ajuste no representa una dirección permanente para la familia de modelos GPT. Según indicó, se trató de un intercambio puntual motivado por las limitaciones operativas del equipo, y no de una redefinición estructural de los objetivos a largo plazo de la compañía.

¿Cómo se compara GPT-5.2 con GPT-4.5 en calidad de escritura?

Cuando OpenAI presentó GPT-4.5 en febrero de 2025, la empresa destacó especialmente la interacción natural y la calidad de la escritura. En su anuncio oficial, describió el modelo como especialmente útil para mejorar textos y generar contenido fluido, subrayando que la experiencia de uso se sentía más natural.

Con el lanzamiento de GPT-5.2, el enfoque cambió. La escritura fue mencionada de forma secundaria y la mejora se limitó principalmente a la escritura técnica en la variante GPT-5.2 Instant. Esta diferencia marcó un contraste claro con la estrategia seguida en GPT-4.5 y alimentó las críticas de usuarios centrados en tareas de redacción.

¿Qué planes tiene OpenAI para mejorar la redacción en futuros modelos?

Altman reconoció que la calidad de escritura de GPT-5.2 no alcanzó el nivel de versiones anteriores y aseguró que uno de los objetivos para las próximas actualizaciones de la serie GPT-5.x es superar el desempeño en redacción de GPT-4.5. El directivo adelantó que OpenAI busca desarrollar modelos de propósito general que equilibren capacidades técnicas con una escritura sólida, incluso en aquellos orientados a la programación.

Aunque no se anunció una fecha concreta para estas mejoras, OpenAI suele introducir cambios de manera gradual. Los usuarios deberán seguir de cerca las futuras actualizaciones para evaluar la evolución de las capacidades de escritura en la familia de modelos GPT.