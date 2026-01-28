Arrestan a una madre que raptó a sus hijos por miedo al fin del mundo

Una madre de Utah fue arrestada en Croacia tras llevarse a sus cuatro hijos menores sin autorización, impulsada por su creencia de que el “fin del mundo está cerca”. La mujer, de 35 años, estaba siendo buscada por las autoridades estadounidenses después de desaparecer con los niños en noviembre de 2025.

Los niños, de 11, 8, 7 y 3 años, permanecen bajo custodia temporal en Croacia mientras su padre gestiona los trámites para traerlos de regreso a Estados Unidos. Tres de ellos son hijos del padre y el menor de 3 años también está bajo su custodia legal, lo que facilitó la coordinación internacional para garantizar la seguridad de los niños.

Las autoridades explicaron que la mujer viajó primero a Europa y que su detención se realizó en enero de 2026. La madre enfrenta cargos por interferencia en la custodia al sacar a los niños del país sin permiso legal, de acuerdo con ABC News.

¿Por qué fue arrestada y qué cargos enfrenta?

La mujer fue acusada de cuatro cargos de interferencia en custodia por retirar a los niños del país sin autorización. Los fiscales de Utah presentaron la denuncia y coordinan con las autoridades croatas para garantizar que se cumplan los procedimientos legales y se protejan los derechos de los menores.

La detención incluyó la revisión de documentos y la confirmación de que la mujer había viajado a Croacia sin el consentimiento del padre, quien tiene la custodia legal de los menores. Las autoridades trabajan en la extradición de la madre, asegurando que se respeten los derechos de todos los involucrados y que el proceso cumpla con la legislación internacional.

Utah mom accused of kidnapping her children and taking them to Europe has been arrested https://t.co/HTEqO4ryxu pic.twitter.com/FKPkHsm4tc — New York Post (@nypost) January 27, 2026

Durante el proceso, la madre no hizo declaraciones y no se informó de un abogado que la represente.

¿Qué motivó que se llevara a los niños a Croacia?

Según el padre de los menores, la mujer compartía en redes sociales videos donde describe sueños apocalípticos, en los cuales se afirma que el fin del mundo está cerca. En sus publicaciones mencionaba escenarios de ataques electromagnéticos que derribarían aviones y causarían colapso de servicios básicos como agua, alimentos y calefacción.

Antes de partir, abandonó su apartamento y dejó notas en las que planeaba destruir documentos, desechar teléfonos y tomar los pasaportes de los niños.

La combinación de creencias extremas, preparación para un escenario apocalíptico y la ausencia de autorización legal llevó a que se iniciara la búsqueda internacional y finalmente a su arresto en Croacia.

¿Qué pasó con los niños tras la detención?

Tras la localización de los menores en Croacia, se aseguraron condiciones de custodia segura mientras se completan los trámites legales para su regreso a Estados Unidos. El padre ha estado visitando a los niños y trabajando con las autoridades para garantizar que vuelvan a casa de manera segura.

Los niños se encuentran estables y reciben apoyo psicológico, mientras los tribunales evalúan los próximos pasos legales respecto a la madre.