Bank of America y Chase Bank ofrecen préstamos de $1.000 dólares en Estados Unidos

Bank of America y JPMorgan Chase anunciaron que enviarán aportes económicos a millones de estadounidenses mediante su participación en las llamadas “cuentas Trump”, un programa federal orientado a mejorar la educación financiera desde la infancia. Ambas entidades confirmaron que igualarán el esfuerzo del gobierno de Estados Unidos , que contempla depósitos iniciales para niños que cumplan con requisitos específicos.

Según lo informado, las cuentas Trump comenzarán a abrirse este verano. Para quienes califiquen, la administración federal realizará un depósito inicial de $1.000 dólares. A este monto se sumará una contribución equivalente por parte de Bank of America y JPMorgan Chase para sus empleados en Estados Unidos, de acuerdo con información difundida por CNBC .

El beneficio completo está dirigido a niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. En estos casos, los hijos de empleados de ambas entidades podrán recibir hasta $2.000 dólares como capital inicial, al combinar el aporte gubernamental con el corporativo.

¿Quiénes califican para recibir los $1.000 iniciales?

El depósito de $1.000 dólares del gobierno federal se limita a los niños nacidos dentro del período establecido entre 2025 y 2028. Este mismo criterio se aplica a las contribuciones adicionales anunciadas por Bank of America y JPMorgan Chase para su personal. Los niños deben ser ciudadanos estadounidenses, contar con un número de Seguro Social y tener menos de 18 años.

Un padre o tutor legal debe registrarse como la “parte responsable” de la cuenta. Aunque todos los menores estadounidenses pueden tener una cuenta Trump, no todos califican para el depósito inicial de mayor monto.

¿Qué opciones existen para otros niños y empleados?

Para los niños menores de 10 años que quedan fuera del rango de nacimiento definido, el programa federal contempla un depósito único de $250 dólares. Además, algunos estados aplican reglas adicionales; por ejemplo, en Connecticut se suman otros $250 dólares, según reportes citados por The Hill.

Las entidades financieras también permitirán que los empleados realicen aportes antes de impuestos mediante deducciones de nómina, ampliando así las posibilidades de ahorro a largo plazo.

¿Qué dijeron Bank of America y JPMorgan Chase sobre el programa?

Bank of America señaló que esta iniciativa forma parte de su compromiso con el bienestar financiero de sus empleados y sus familias. JPMorgan Chase, por su parte, destacó que la medida facilita comenzar a ahorrar e invertir desde etapas tempranas.

Además de estas instituciones, otras figuras públicas y empresarios han prometido contribuciones a las cuentas Trump. Proyecciones del Departamento del Tesoro indican que una cuenta completamente financiada podría alcanzar valores elevados con el paso del tiempo, dependiendo de los aportes realizados.