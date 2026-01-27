La tormenta invernal Fern provoca el peor día de vuelos cancelados desde la pandemia

La aviación comercial de Estados Unidos registró este domingo 25 de enero su jornada más negra desde la pandemia por el impacto directo de la tormenta invernal Fern, fenómeno que obligó a una suspensión masiva de operaciones y dejó un saldo récord de 11.936 vuelos cancelados en un solo día.

El 40% de toda la operación aérea nacional estuvo paralizada. El caos se ha extendido hasta este lunes, afectando principalmente a hubs neurálgicos como Dallas, Atlanta, Washington D.C. y Nueva York, donde aeropuertos enteros quedaron inoperativos por hielo y nieve.

¿Tengo derecho a reembolso si mi vuelo fue cancelado por la tormenta Fern?

Sí. Aunque las aerolíneas suelen alegar “fuerza mayor” para no pagar hoteles o comidas, la normativa del Departamento de Transporte de Estados Unidos es clara respecto al ticket: si la aerolínea cancela el vuelo (por cualquier razón, incluido el clima) y el pasajero decide no viajar en la nueva opción ofrecida, tiene derecho a un reembolso total en efectivo del pasaje, incluso si compró una tarifa “no reembolsable”.

¿Por qué se llama tormenta “Fern”?

A diferencia de los huracanes, que reciben nombres oficiales de organismos internacionales, las tormentas invernales en EE.UU. suelen ser nombradas por medios privados como The Weather Channel para facilitar la comunicación del riesgo al público. “Fern” ha sido etiquetada así para agrupar los avisos meteorológicos que afectan a más de 140 millones de personas a través de 20 estados.