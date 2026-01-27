Bebé cae de una camioneta en marcha y se salva de ser atropellada en California

Un video viral captó el momento en que un bebé cayó de una camioneta en movimiento en una calle de California y estuvo a segundos de ser atropellada por otro vehículo que circulaba detrás. El incidente, que ocurrió a plena luz del día, terminó con el arresto de su madre, que ahora enfrenta varios cargos.

El incidente ocurrió el 20 de enero por la mañana alrededor de las 8:00 a.m. y 9:00 a.m. en la intersección de North Euclid Street y West Malvern Avenue, cuando una camioneta negra realizaba un giro y la puerta del asiento delantero se abrió, dejando que el niño cayera al suelo mientras el vehículo continuaba moviéndose.

En el video, que se volvió viral en redes sociales, se ve cómo el menor rueda sobre el asfalto y casi es golpeado por otro automóvil que circulaba detrás de la camioneta. La camioneta se detuvo y la conductora, identificada posteriormente como la madre del niño, salió rápidamente del vehículo para recoger al menor antes de volver a subirse y alejarse del lugar.

¿Qué se sabe sobre el arresto y cargos contra la madre de un bebé que cayó de una camioneta en California?

Tras la difusión del video en redes, un testigo se presentó ante la policía y proporcionó información que permitió a los detectives identificar el vehículo involucrado y localizar a sus ocupantes. Oficiales del Departamento de Policía de Fullerton ubicaron la camioneta, la madre y el niño en una residencia de La Habra, California.

La mujer, identificada como Jacqueline Hernández, de 35 años, fue arrestada el 24 de enero bajo sospecha de maltrato infantil, un delito grave, informó la policía. Los investigadores no habían recibido llamadas ni denuncias sobre el hecho hasta que un testigo se presentó varios días después.

Según las autoridades, el niño sufrió lesiones compatibles con la caída y fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica. Los médicos indicaron que se espera que el menor se recupere por completo a pesar del impacto del incidente.

La policía de California abrió una investigación

La policía ha señalado que la investigación permanece abierta y ha instado a cualquier persona que pueda tener información adicional o grabaciones del incidente a que se comunique con el Departamento de Policía de Fullerton. Se busca construir un panorama completo de cómo ocurrió la caída, incluyendo si el menor estaba asegurado adecuadamente dentro del vehículo.

El Departamento de Policía también está recopilando testimonios para determinar por qué la puerta se abrió mientras el vehículo estaba en movimiento y si existieron factores mecánicos o de seguridad que contribuyeron al accidente. Las autoridades recalcaron la importancia de usar asientos de seguridad infantil adecuados y de asegurarlos correctamente para prevenir tragedias similares.