Tormenta invernal en EUA: Más de 40 muertos y temperaturas de -49°

La tormenta invernal histórica que ha azotado Estados Unidos ha dejado más de 40 personas muertas y ha obligado a declarar estados de emergencia en múltiples estados debido al impacto del clima severo, incluidas temperaturas que podrían bajar hasta -49 grados en algunas regiones. Las autoridades han reportado que la combinación de nieve, hielo y frío extremo ha provocado accidentes, hipotermia y fallas en infraestructuras básicas como electricidad y transporte.

El Estado con el mayor número de víctimas mortales hasta ahora es Nueva York, donde al menos 10 personas han perdido la vida en medio de las condiciones difíciles. Los fallecimientos en general están asociados no solo con el frío extremo, sino también con accidentes de tránsito, exposiciones prolongadas al clima y otras situaciones de riesgo relacionadas con la tormenta.

La vasta extensión de nieve y hielo ha provocado apagones masivos, con cientos de miles de hogares sin electricidad mientras los equipos de reparación luchan contra las condiciones extremas para restaurar el servicio. El peso del hielo acumulado y las heladas han causado que las líneas eléctricas cedan en varias regiones.acuerdo con ABC News.

La tormenta invernal, que ha traído nieve, lluvia helada y bajas temperaturas a gran parte del país, también provocó que otros aeropuertos importantes, como los de Dallas, Boston y LaGuardia en Nueva York, registraran un número significativo de cancelaciones. En total, más de 12,000 vuelos fueron cancelados o retrasados en todo Estados Unidos, según datos recopilados por rastreadores de vuelos y reportes de aeropuertos.

La tormenta invernal y su impacto histórico en el transporte aéreo

La tormenta invernal no solo interrumpió los vuelos de American Airlines, sino que también afectó la conectividad de otras grandes aerolíneas y hubs aéreos. En días recientes, se reportaron cancelaciones generalizadas que alcanzaron uno de los niveles más altos desde la pandemia de COVID‑19, cuando el tráfico aéreo quedó prácticamente paralizado por los confinamientos y restricciones de viaje, algo que no se veía desde hace 100 años.

En algunos aeropuertos del noreste, como LaGuardia, hasta el 90 % de los vuelos planificados fueron cancelados o no operaron como estaba previsto. Las autoridades de aviación civil y los operadores aeroportuarios han señalado que las condiciones de nieve, hielo y baja visibilidad obligaron a suspender operaciones para garantizar la seguridad de los viajeros y las tripulaciones.

Expertos en logística aérea explican que los vuelos cancelados no solo impactan a quienes estaban por viajar ese día, sino que también generan un efecto en cadena que desplaza aeronaves y tripulaciones, complicando la recuperación de la normalidad en los próximos días.

Consecuencias para viajeros y respuestas de aerolíneas

La paralización masiva de vuelos ha dejado a miles de viajeros afectados, con itinerarios alterados y vuelos reprogramados. Aerolíneas como American Airlines han anunciado opciones de reembolso o cambios sin cargo para quienes se vieron afectados por las cancelaciones de vuelos, una medida que busca mitigar el impacto en los pasajeros.

Además de las cancelaciones, los aeropuertos en áreas azotadas por la tormenta invernal han experimentado largas filas, cancelaciones de última hora y extensos retrasos en la salida de vuelos. Las autoridades aeroportuarias recomiendan a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al terminal y considerar rutas o fechas alternas si es posible.

La actual situación meteorológica también ha llevado a que distintos estados mantengan alertas de clima severo y que los servicios de emergencia amplíen la asistencia en carreteras y zonas afectadas por la nieve y el hielo.