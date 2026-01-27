Claves de la demanda por adicción a las redes sociales: ¿Por qué Meta, TikTok y YouTube van a juicio?

Esta semana comienza una batalla legal histórica en California, Estados Unidos. Meta (Instagram/¡ y Facebook), TikTok y YouTube irán a juicio, acusadas de aplicar deliberadamente una ingeniería de adicción en sus plataformas de redes sociales que está devastando la salud mental de niños y adolescentes.

Este no es un juicio más sobre “contenido inapropiado”. La estrategia de los demandantes es brillante porque ataca el diseño del producto, no lo que la gente publica. Argumentan que funciones como el scroll infinito, las notificaciones constantes y los filtros de belleza son “defectos de diseño” creados específicamente para explotar la vulnerabilidad psicológica de los menores y generar descargas de dopamina.

¿Qué busca esta demanda colectiva?

Más allá del dinero, buscan un cambio real en la ingeniería de las apps: eliminar el scroll infinito para menores, desactivar notificaciones nocturnas por defecto y obligar a las empresas a compartir sus datos internos sobre salud mental con investigadores independientes.

