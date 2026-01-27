Estados Unidos congelado: Las impactantes fotos de la tormenta invernal Fern que paraliza a 34 estados

La tormenta invernal Fern dejó fotos de postales, pero también evidenciando la severidad del fenómeno polar. Los fuertes vientos han convertido a ciudades, como New York, en una peligrosa trampa de hielo, dificultando al extremo las labores de limpieza y rescate.

A diferencia de tormentas típicas, “Fern” destaca por mantener temperaturas extremas por un tiempo prolongado, aumentando drásticamente el riesgo de hipotermia, una realidad que las lentes de los fotógrafos han captado con crudeza desde las orillas congeladas de Chicago hasta los barrios cubiertos de nieve en Staten Island.

¿Por qué se considera “histórica” la tormenta invernal Fern?

Más allá de la nieve, es el alcance geográfico lo que define a Fern. Afectar a 230 millones de personas simultáneamente es raro. Las fotos documentan un “bloqueo” casi total de la vida cotidiana en regiones que van desde el profundo sur hasta la frontera con Canadá, algo que pocas veces se ve sincronizado con tal intensidad.