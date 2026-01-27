Epic Games lanza descuentos de hasta 90% en más de 50 videojuegos para Estados Unidos

Epic Games puso en marcha una nueva ronda de descuentos en su tienda digital, con rebajas que alcanzan hasta el 90% en más de cincuenta videojuegos para PC en Estados Unidos . La promoción incluye títulos de distintos géneros y ediciones especiales, con precios reducidos disponibles solo por tiempo limitado, según informó la propia plataforma.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition, con un descuento del 90%, y Sonic Frontiers, que puede adquirirse con una rebaja del 70%. La selección abarca desde juegos de acción y aventura hasta propuestas de simulación, estrategia e independientes, lo que amplía las opciones para distintos perfiles de jugadores.

Las promociones están activas dentro de la Epic Games Store, tanto en su versión web como en la aplicación oficial. Cada videojuego presenta un porcentaje de descuento específico, por lo que se recomienda verificar las condiciones individuales antes de concretar la compra, ya que la duración de las ofertas puede variar según el título.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué videojuegos están en descuento en Epic Games?

La lista completa de videojuegos incluidos en la promoción, junto con sus respectivos descuentos, es la siguiente:

Clair Obscur: Expedition 33 – Deluxe Edition: 10%

Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition: 90%

Sonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe Edition: 35%

Overcooked! 2 – Gourmet Edition: 80%

Mount & Blade II: Bannerlord: 50%

MotoGP21: 85%

HOT WHEELS UNLEASHED: 85%

The Sinking City Remastered – Deluxe Edition: 80%

Sherlock Holmes The Awakened – Deluxe Edition: 85%

Mount & Blade II: Bannerlord Digital Deluxe Edition: 50%

Tropico 6 - El Prez Edition: 65%

HOT WHEELS UNLEASHED™ - Game of the Year Edition: 85%

Dead by Daylight: Tokyo Ghoul Edition: 50%

The Talos Principle 2: 70%

Planet Alpha - Deluxe Edition: 70%

Two Point Campus: 85%

Blasphemous 2 - Complete Sacrament Edition: 50%

Railway Empire 2 - Deluxe Edition: 45%

Lethal Honor - Order of the Apocalypse: 20%

Sonic Frontiers: 70%

Weird West: Definitive Edition: 85%

Sonic Colors: Ultimate: 70%

Dead by Daylight: Gold Edition: 50%

Oddsparks: An Automation Adventure – Deluxe Edition: 25%

Sherlock Holmes The Awakened – Premium Edition: 85%

Terra Nil: 60%

Trek to Yomi: 75%

Sonic X Shadow Generations Digital Deluxe Edition: 50%

Tattoo Tycoon: 20%

Revival: Recolonization: 25%

Enter the Gungeon: 70%

Hell Let Loose – Ultimate Edition: 66%

Blasphemous – Digital Deluxe Edition: 75%

Sonic Superstars Deluxe Edition featuring LEGO®: 65%

DREDGE – Complete Edition: 50%

Once Upon A Puppet – Backstage Edition: 40%

The Lord of the Rings: Gollum – Precious Edition: 75%

The Talos Principle: 85%

Shadow Tactics: Anniversary Bundle: 81%

SLUDGE LIFE 2: 60%

Port Royale 4 - Extended Edition: 85%

The Bridge: 70%

KarmaZoo: 70%

Olija: 80%

APE OUT: 80%

The Messenger: 80%

RUINER: 80%

¿Cómo acceder a los videojuegos con descuento en Epic Games?

Para aprovechar estas rebajas, es necesario ingresar a la Epic Games Store desde su sitio web oficial o mediante la aplicación de escritorio. Dentro de la tienda, la sección de ofertas reúne todos los títulos con promociones activas.

Es obligatorio contar con una cuenta de Epic Games para realizar compras y descargar los videojuegos adquiridos. Además, se recomienda revisar el tiempo de vigencia de cada descuento, ya que se trata de promociones limitadas que pueden finalizar sin previo aviso.