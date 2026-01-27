MTA ofrece empleos en Nueva York sin título universitario con sueldos de hasta $120.000

En un contexto marcado por el aumento sostenido del costo de vida en Nueva York , la Autoridad Metropolitana de Transporte ( MTA ) lanzó una serie de ofertas laborales que rompen con la exigencia tradicional de contar con un título universitario para acceder a salarios competitivos. La agencia responsable del metro, los autobuses y los trenes suburbanos busca cubrir puestos estratégicos con sueldos que pueden alcanzar los $120.000 dólares anuales, dependiendo de la experiencia y la escala salarial.

This weekend's winter storm brought plenty of snow to the region, but through it all, we kept New York moving—thanks to the thousands of MTA employees across New York City Transit, Metro-North Railroad, Long Island Rail Road, Access-A-Ride, and Bridges and Tunnels. pic.twitter.com/dRIy7qNZom — MTA (@MTA) January 27, 2026

Las vacantes forman parte de una política de contratación que prioriza la experiencia técnica y la capacidad operativa, especialmente en áreas críticas para el funcionamiento del sistema de transporte. En este esquema, la educación formal universitaria deja de ser un requisito excluyente, siempre que el postulante acredite trayectoria laboral relevante y habilidades de liderazgo.

Entre los cargos disponibles se destacan posiciones vinculadas directamente a la operación diaria del metro de Nueva York, considerado el más transitado y uno de los más antiguos de Estados Unidos. Estas oportunidades se presentan como una alternativa concreta para trabajadores con experiencia que buscan estabilidad económica en una de las ciudades más caras del país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué puestos ofrece la MTA sin exigir título universitario?

El cargo más relevante es el de Superintendente de Operaciones de Campo (Superintendent, Field Operations) dentro del sistema del New York City Subway. Estas vacantes figuran en el portal oficial de la MTA bajo los Job ID 14370, 14371 y 14372 y no requieren estudios universitarios.

Para postularse, los aspirantes deben contar con diploma de secundaria o equivalente y al menos cinco años de experiencia en el sector transporte, de los cuales dos años deben haber sido en funciones de supervisión o gestión. El puesto implica la coordinación de equipos en turnos continuos, la supervisión operativa de líneas de metro y la respuesta inmediata ante interrupciones del servicio o situaciones de emergencia.

Se trata de un rol de alta responsabilidad técnica y organizativa, que también funciona como un escalón de proyección interna hacia cargos directivos dentro de la MTA.

¿Qué perfil profesional busca la Autoridad Metropolitana de Transporte?

Si bien algunos puestos técnicos del sistema de transporte requieren certificaciones específicas, estas vacantes reflejan una tendencia más amplia dentro de la MTA y otros empleadores públicos de Nueva York: la experiencia práctica puede sustituir parcialmente la formación académica formal.

La agencia apunta a perfiles con conocimiento operativo del transporte, capacidad de liderazgo, toma de decisiones bajo presión y manejo de equipos de trabajo. Este enfoque amplía el acceso a empleos bien remunerados para trabajadores que han desarrollado su carrera fuera del ámbito universitario.

¿Cómo postularse a las vacantes disponibles en la MTA?

Las postulaciones deben realizarse a través del sitio oficial careers.mta.org, donde se detallan los requisitos, plazos y pasos para crear un perfil profesional en línea. Se recomienda contar con currículum en inglés, datos de contacto actualizados y documentación que respalde la experiencia laboral.

Además, algunas vacantes suelen difundirse previamente en plataformas como LinkedIn, Indeed y portales gubernamentales como NYC.gov. En barrios con alta presencia inmigrante, organizaciones comunitarias ofrecen asesoría gratuita para completar solicitudes y prepararse para entrevistas.

En un mercado laboral cada vez más exigente, estas oportunidades de la MTA abren una vía concreta para acceder a ingresos elevados sin un título universitario.