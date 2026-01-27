Niña muere de hambre en Nueva York mientras su padre jugaba videojuegos

Un hombre fue arrestado en Nueva York tras la muerte de su hija de 5 años, quien permaneció sola y encerrada en una habitación de la vivienda familiar sin recibir cuidados básicos y morir de hambre. Las autoridades informaron que el caso es investigado como negligencia grave, luego de que la niña fuera hallada sin vida dentro del domicilio mientras su padre jugaba videojuegos.

De acuerdo con los investigadores, el padre, identificado como Robert S. Buskey Jr. y exluchador de la MMA, habría ignorado durante horas las necesidades esenciales de la niña mientras permanecía en otra parte de la casa.

Los fiscales confirmaron que el hombre enfrenta cargos relacionados con homicidio involuntario y negligencia infantil. La investigación sigue en curso para establecer con precisión las circunstancias que llevaron a la muerte de la menor.

La policía describió la casa como la “Casa de los Horrores”

Las autoridades inspeccionaron la vivienda donde ocurrió el incidente y documentaron el estado del lugar que fue descrito como la “Casa de los Horrores” en Nueva York. Según los reportes oficiales, la niña se encontraba aislada en una habitación sin supervisión directa durante un periodo prolongado y dormía en posición fetal por el hambre y porque no disponía de una cama.

El otro hijo, de acuerdo con la investigación, fue encontrado encerrado dentro de una jaula.

Los investigadores analizan si las condiciones del hogar y la falta de atención contribuyeron de manera directa al desenlace fatal. La fiscalía subrayó que no se trata únicamente de un descuido momentáneo, sino de una posible omisión sostenida de cuidado.

Agentes también señalaron que en la vivienda había comida, pero que la niña nunca tuvo acceso a ellas. “No tenía comida, ni agua ni contacto con nadie. Fue dejada allí para morir”, indicaron los fiscales del Condado de Schenectady.

“Sí, maté a mi hija”

Durante el proceso de investigación, las autoridades confirmaron que el acusado realizó una declaración incriminatoria ante los agentes. En su testimonio, reconoció que dejó a la menor sola y asumió responsabilidad por lo ocurrido: "Sí, maté a mi hija", expresó en una confesión que ahora forma parte central del expediente judicial.

En casos como este, la ley contempla sanciones severas cuando se demuestra negligencia extrema.

El acusado permanece bajo custodia mientras se define su situación legal en los tribunales de Nueva York. Las autoridades reiteraron que el caso se maneja con prioridad debido a la gravedad de los hechos y al impacto que tiene en la protección de menores.