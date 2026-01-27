Un túnel oculto y un búnker con armas ilegales sacuden a una comunidad en California

Una investigación policial en California sacudió a una comunidad local luego de que las autoridades descubrieran un túnel oculto de más de 30 metros de largo, un búnker secreto bajo tierra y una gran cantidad de armas ilegales durante una redada en la residencia de Michael Jay Kamfolt, de 40 años, quien fue arrestado bajo sospecha de múltiples delitos relacionados con armas.

Lo que inicialmente parecía ser un operativo por un posible cultivo de marihuana terminó revelando un complejo subterráneo que representa un riesgo para la seguridad pública.

Michael Jay Kamfolt, who has previously been photographed alongside District 1 Supervisor Kevin Crye, was arrested January 20, 2026, by the California Highway Patrol on multiple firearm-related charges. Bail has been set at $50,000.https://t.co/4E36dN36o1 — northstatebreakdown (@nstatebreakdown) January 21, 2026

La redada se llevó a cabo el 20 de enero en el condado de Shasta, en el norte de California, luego de que la California Highway Patrol (CHP) recibiera una pista sobre un posible cultivo ilegal. Al ejecutar la orden de registro, los agentes descubrieron el túnel oculto de aproximadamente 100 pies de largo, equipado con electricidad, ventilación, un piso de concreto y drenaje. Este pasadizo conducía al búnker subterráneo, que estaba acondicionado con muebles básicos, pero también con un arsenal de armas ilegales que alarmó a las autoridades.

Entre lo incautado había 13 armas de fuego, incluyendo rifles de asalto estilo AR‑15, escopetas recortadas, cargadores de alta capacidad y más de 10,000 rondas de munición, algunas reportadas como robadas. La policía destacó que la combinación de túnel oculto, búnker y armas ilegales representa un peligro significativo para la comunidad.

Túnel oculto y búnker: hallazgo inesperado en California

La presencia del túnel oculto y el búnker sorprendió incluso a los investigadores, quienes inicialmente solo buscaban evidencia de un cultivo de marihuana. El túnel estaba bien construido, con ventilación y electricidad, lo que indica que había sido acondicionado para uso prolongado y secreto.

El propietario, Michael Jay Kamfolt, enfrenta cargos por posesión de armas convertidas, fabricación de armas caseras y posesión de armas robadas, entre otros delitos graves. Aunque fue arrestado, se informa que pudo salir bajo fianza mientras continúa la investigación.

El hallazgo generó preocupación entre los vecinos, que temen que la presencia de armas ilegales y un búnker tan bien oculto haya pasado desapercibida durante mucho tiempo. El caso reaviva el debate sobre el control de armas en comunidades residenciales y la vigilancia de lugares subterráneos utilizados para almacenar arsenales.

La California Highway Patrol indicó que la investigación sigue en curso y que están analizando toda la evidencia recabada para garantizar que se presenten los cargos adecuados y que no existan más amenazas ocultas en la comunidad.