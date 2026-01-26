Eliminar tu información personal ya es posible: así es DROP, la nueva apuesta de California

En un contexto donde la información personal se compra y vende como un activo de alto valor, California puso en marcha una nueva herramienta para que los ciudadanos tengan mayor control sobre sus datos. Se trata de DROP (Delete Request and Opt-Out Platform), un sistema en línea gratuito que permite solicitar la eliminación de información personal de los corredores de datos que operan en el estado.

El gobernador Gavin Newsom instó a los residentes a utilizar esta plataforma, desarrollada por la Agencia de Protección de la Privacidad de California, y considerada la primera de su tipo en Estados Unidos. El objetivo es centralizar en un solo sitio las solicitudes de eliminación de datos que, hasta ahora, requerían gestiones individuales con cada intermediario.

DROP también permite presentar solicitudes en nombre de hijos menores de edad o de padres y madres de edad avanzada, ampliando el alcance de la protección para grupos familiares.

¿Qué es DROP y para qué sirve la nueva plataforma de California?

DROP funciona como un punto único de contacto entre los usuarios y los corredores de datos registrados en California. Una vez verificada la residencia en el estado, la persona debe ingresar información básica como nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico. De forma opcional, también se pueden añadir identificadores publicitarios vinculados a dispositivos como teléfonos, televisores o incluso automóviles.

Según explicaron las autoridades, se solicita únicamente la información mínima necesaria para que los intermediarios puedan identificar y eliminar los registros correspondientes. Actualmente, más de 100 corredores de datos ya forman parte del sistema, y se espera que la cifra supere los 500 en los próximos meses.

¿Cuándo comienzan las eliminaciones de datos solicitadas en DROP?

Una vez enviada la solicitud, los corredores de datos comenzarán a procesar las eliminaciones a partir del 1 de agosto, cuando puedan cotejar la información proporcionada por el usuario. A partir de entonces, estarán obligados a atender nuevas solicitudes cada 45 días.

Los usuarios podrán ingresar a su cuenta de DROP en cualquier momento para verificar el estado de su trámite. Las autoridades indicaron que las eliminaciones se consideran permanentes y que no será necesario repetir el proceso con los mismos intermediarios.

¿Qué impacto puede tener la eliminación de datos personales?

El estado advirtió que la eliminación de información personal podría modificar ciertas experiencias digitales, como la visualización de anuncios menos personalizados o cambios en el contenido basado en historiales de navegación o búsqueda. No obstante, aseguró que la plataforma es segura, sencilla y que siempre será gratuita.

Si bien DROP no abarca a corredores de datos que no estén registrados en California, las autoridades sostienen que representa un paso relevante hacia una mayor protección de la privacidad. Las empresas que incumplan las obligaciones de eliminación podrían enfrentar multas de hasta 200 dólares por registro y por día. Por ahora, la herramienta está limitada a residentes del estado, aunque otros territorios podrían adoptar iniciativas corredores