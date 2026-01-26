Calendario de pagos del Seguro Social en Estados Unidos para febrero de 2026

Para los más de 71 millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos , febrero de 2026 presenta ajustes relevantes en el calendario de pagos. El primer día del mes cae en domingo, lo que obliga a adelantar algunos depósitos, especialmente en el caso del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) . A esto se suma que todos los pagos ya reflejan el incremento del 2.8% correspondiente al Ajuste por Costo de Vida (COLA), aplicado para compensar el impacto de la inflación.

Under the leadership of @POTUS, SSA has made HUGE improvements to better serve Americans and protect & strengthen Social Security!



⬇️Phone wait times DOWN to SINGLE DIGITS

🕙24/7 website access

🏢In-person wait times DOWN 30%

📉Over 30% drop in disability claims pending

⌚SAVING… pic.twitter.com/awnRhSBKB2 — Social Security (@SocialSecurity) January 20, 2026

La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene su esquema habitual de organización de pagos, basado en el tipo de beneficio y la fecha de nacimiento del beneficiario. No obstante, los fines de semana modifican el orden en que se reciben algunos cheques, por lo que es clave revisar las fechas oficiales.

¿Cuándo se pagan los beneficios del Seguro Social en febrero de 2026?

Los beneficiarios de SSI recibirán el pago correspondiente a febrero de forma anticipada, el viernes 30 de enero de 2026, debido a que el 1 de febrero es domingo. En el mismo esquema, el pago de marzo se adelantará al viernes 27 de febrero, ya que el 1 de marzo también cae en domingo.

Quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997, así como las personas que cobran tanto Seguro Social como SSI, tendrán su depósito el martes 3 de febrero. Para los jubilados posteriores a mayo de 1997, los pagos se distribuyen en miércoles según la fecha de nacimiento: el 11 de febrero para nacidos del 1 al 10, el 18 de febrero para quienes nacieron entre el 11 y el 20, y el 25 de febrero para los nacidos entre el 21 y el 31.

¿Cuánto dinero reciben los jubilados con el aumento del COLA?

El monto mensual depende de los años trabajados, los ingresos reportados y la edad de retiro. En 2026, el cheque promedio de un trabajador jubilado se ubica alrededor de los $2.071 dólares. En el caso de parejas jubiladas donde ambos reciben el beneficio, el promedio combinado es de aproximadamente $3.260 dólares al mes.

Los montos máximos varían según la edad de jubilación. Quienes se retiran a la edad plena de 67 años pueden recibir hasta $4.010 dólares mensuales. Al retrasar el retiro hasta los 70 años, el pago máximo asciende a $5.181 dólares, mientras que el retiro temprano a los 62 años reduce el monto máximo a cerca de $2.790 dólares.

¿Qué montos corresponden a SSI, discapacidad y sobrevivientes?

El programa SSI está destinado a personas con ingresos limitados o discapacidades. El pago máximo federal es de $994 dólares para individuos y de $1.491 dólares para parejas elegibles. Las personas consideradas esenciales, que brindan cuidado a un beneficiario de SSI, pueden recibir hasta $498 dólares.

En el caso de los beneficios por discapacidad (SSDI), el pago promedio ronda los $1.650 dólares mensuales. Los beneficios para sobrevivientes varían según la composición del grupo familiar y el historial del trabajador fallecido, conforme a los criterios establecidos por la SSA.