Sin luz por tormenta invernal: Autoridades difunden los números para solicitar la reconexión del servicio en EUA

La tormenta invernal que afectó al noreste de Estados Unidos ha dejado a miles de hogares y negocios sin electricidad, con cables caídos y daños por hielo acumulado. Conocer cómo solicitar que te pongan la luz es fundamental para proteger la seguridad de tu familia y agilizar la reparación del servicio en medio de temperaturas extremadamente bajas.

En situaciones de riesgo, como cables energizados en el suelo, chispas visibles o olor a gas, lo primero es llamar al 911. Las autoridades recomiendan no acercarse al peligro y esperar la asistencia profesional antes de intentar cualquier acción por cuenta propia.

Para cortes de luz o daños que no representen peligro inmediato, se debe contactar directamente a la compañía eléctrica correspondiente mediante teléfono, aplicaciones móviles o formularios web oficiales. Es importante tener a mano la dirección y descripción del problema para facilitar que los equipos de emergencia prioricen reparaciones de manera más rápida y eficiente.

Contactos para reportar apagones en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut

En Nueva York, Con Edison atiende reportes al 1‑800‑752‑6633, PSEG Long Island al 1‑800‑490‑0075, y Orange & Rockland al 1‑877‑434‑4100.

En Nueva Jersey, PSE&G permite enviar “OUT” al 4PSEG (47734) o llamar al 1‑800‑436‑PSEG (7734), mientras que JCP&L atiende al 1‑888‑544‑4877 y Atlantic City Electric al 1‑800‑833‑7476.

En Connecticut, los clientes de Eversource pueden reportar apagones al 1‑800‑286‑2000, y los de United Illuminating (UI) al 855‑784‑3637 o 800‑722‑5584.

Reportar apagones o daños rápidamente permite que las compañías prioricen las zonas con mayor riesgo y aceleren la restauración del servicio, especialmente durante una tormenta invernal que sigue afectando a millones de residentes.

El noreste de Estados Unidos enfrenta una tormenta invernal histórica que ha generado fuertes precipitaciones de nieve, bajas temperaturas y vientos intensos. Esta situación ha dejado a más de 300,000 hogares y negocios sin luz, con cables caídos y daños por hielo acumulado.