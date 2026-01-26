Arrestan a latino tras matar a una embarazada por pasarse un semáforo en rojo en California

Un accidente de tránsito fatal ocurrido la madrugada del domingo en Anaheim, California, dejó como saldo la muerte de una pasajera embarazada, luego de que un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol se pasara un semáforo en rojo y provocara un fuerte choque, informaron autoridades locales.

El conductor, identificado como Daniel Ramos, fue arrestado bajo sospecha de homicidio involuntario y conducir bajo la influencia del alcohol (DUI).

El hecho ocurrió poco después de la medianoche en una concurrida intersección cercana a la autopista 91, una zona con alto flujo vehicular incluso durante la madrugada, según reportes policiales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe sobre el accidente en California y la víctima?

De acuerdo con el Departamento de Policía de Anaheim, el choque se registró aproximadamente a las 12:09 a.m. en la intersección de North Anaheim Boulevard y la carretera frontal de la autopista 91.

Las autoridades indicaron que Ramos, de 24 años, conducía un Lexus oscuro en dirección este por la carretera frontal cuando se pasó un semáforo en rojo y se impactó contra un Toyota de color claro que circulaba hacia el sur.

El impacto fue severo y movilizó a múltiples unidades de emergencia. Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención inmediata a las personas involucradas, mientras oficiales cerraban la zona para realizar las primeras investigaciones.

Arresto del conductor y cargos preliminares

Tras el accidente, los oficiales determinaron que Ramos mostraba signos evidentes de intoxicación, por lo que fue arrestado en el lugar bajo sospecha de DUI y homicidio involuntario, informó la policía.

El conductor fue posteriormente reservado en el Centro de Detención de Anaheim, mientras se procesaban los informes del accidente y se recababan testimonios de testigos y personal de emergencia.

El sargento Eric Anderson explicó que, debido a que la víctima estaba embarazada, las autoridades evalúan la posibilidad de presentar cargos adicionales, los cuales serán determinados por la Fiscalía del Distrito una vez que concluya la investigación.