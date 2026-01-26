Hollywood: Conductor pierde el control, se sube a la acera y atropella a varios peatones

Un grupo de personas resultaron lesionadas en un accidente después de que un conductor perdiera el control de su vehículo y se subiera a la acera en una concurrida intersección de Hollywood, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). El incidente ocurrió la tarde de este domingo y generó una rápida movilización de equipos de emergencia para atender a los peatones.

Las autoridades detallaron que el atropello se registró alrededor de las 2:20 p.m. en la intersección de Sunset Boulevard y Cahuenga Boulevard, una zona con alto flujo vehicular y peatonal. Testigos señalaron que el momento fue caótico, ya que varias personas caminaban por la acera cuando el vehículo irrumpió en el área.

De acuerdo con el LAPD, el conductor circulaba hacia el oeste por Sunset Boulevard cuando, por causas aún desconocidas, perdió el control, se subió a la acera y embistió a varios peatones. Tras el impacto, el sospechoso continuó su trayecto, pero fue localizado y detenido minutos después por oficiales.

¿Qué se sabe sobre el atropello masivo en Hollywood?

El LAPD informó que las personas atropelladas sufrieron lesiones leves, y que la herida más grave reportada fue una fractura de pierna. Las víctimas recibieron atención médica en el lugar y, en algunos casos, fueron trasladadas a hospitales cercanos para evaluación adicional.

Durante la respuesta al incidente, una patrulla de la División de Hollywood que acudía al llamado se vio involucrada en otro accidente automovilístico en la intersección de Sunset Boulevard y Wilcox Street, donde uno de los agentes sufrió una lesión leve.

El conductor fue puesto bajo custodia de las autoridades y enfrenta múltiples cargos, aunque el LAPD aclaró que no se encontraba bajo la influencia del alcohol al momento del atropello. La investigación continúa para determinar qué provocó que el vehículo perdiera el control y terminara sobre la acera.

