Acusan a bombero latino de asesinar a su esposa con un hacha

Un bombero latino de Glendale, identificado como Andrew Jimenez , enfrenta un grave proceso judicial tras ser acusado de asesinar a su esposa, Mayra Jimenez, dentro de su vivienda en North Hollywood, en Los Ángeles. La Fiscalía del Condado de Los Ángeles lo imputó por un cargo de asesinato y añadió el señalamiento de que habría usado un hacha como arma mortal. De ser hallado culpable, el acusado se expone a una pena que va desde 26 años de prisión hasta cadena perpetua.

Glendale firefighter Andrew Jimenez was taken into custody on Wednesday in connection to the murder of his wife, Mayra Jimenez, in North Hollywood.



Police say they found the victim bludgeoned inside the couple's home. https://t.co/Hrbn2ju38e pic.twitter.com/nEbQzlBNR0 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 22, 2026

De acuerdo con el reporte, el caso comenzó a desarrollarse en la madrugada del miércoles, cuando Andrew Jimenez acudió a una estación del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) alrededor de las 4:00 a.m. para solicitar una verificación de bienestar en su domicilio. Al llegar al lugar, los agentes localizaron a Mayra Jimenez, de 55 años, sin vida en el interior de la casa y describieron el hecho como un episodio de violencia doméstica. La investigación, desde entonces, tomó fuerza por la gravedad de los indicios y por el perfil público del acusado como bombero activo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Acusación de asesinato y posible cadena perpétua

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles precisó que Andrew Jimenez, de 45 años, fue acusado formalmente de un cargo de asesinato, con la agravante del presunto uso de un hacha como arma mortal. La acusación, de confirmarse en juicio, lo colocaría ante una sentencia potencial de 26 años a cadena perpetua, un rango que suele reflejar la severidad del delito y el peso de los agravantes en el proceso penal. Por ahora, el caso sigue en etapa inicial, pero ya genera conmoción en la comunidad.

La audiencia de lectura de cargos, inicialmente prevista para el 23 de enero, fue aplazada y quedó reprogramada para el 19 de febrero. Mientras tanto, Andrew Jimenez permanece detenido sin derecho a fianza, una medida que subraya la seriedad de la imputación y el riesgo procesal que evaluaron las autoridades. En paralelo, el LAPD mantiene los detalles específicos bajo investigación, mientras la Fiscalía sostiene la línea del caso como un homicidio ligado a violencia de pareja.

Violencia doméstica termina en tragedia

El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, calificó el caso como un recordatorio devastador de la violencia de pareja y aseguró que el sistema buscará justicia para la víctima y sus seres queridos. La declaración también enfatiza que nadie —incluidas personas con responsabilidades públicas, como un bombero— está por encima de la ley. En este contexto, el señalamiento del presunto uso de un hacha vuelve aún más delicada la causa y alimenta el impacto mediático del caso.

La víctima, Mayra Jimenez, trabajaba como maestra de tercer grado en la escuela primaria Wilshire Park Elementary, según confirmó el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD). La institución expresó estar destrozada por la pérdida y pidió respeto a la privacidad de la familia durante el duelo. Para muchas familias hispanas en Estados Unidos, el caso también reabre la conversación sobre señales de alerta y rutas de ayuda ante la violencia doméstica.

En el ámbito laboral, el Departamento de Bomberos de Glendale informó que Andrew Jimenez se unió a la corporación en 2008 y que fue colocado en licencia administrativa tras la muerte de su esposa. El jefe del departamento, Jeff Brooks, ofreció condolencias a los familiares de la víctima y señaló que brindarán recursos de apoyo a quienes estén procesando esta tragedia. Mientras el proceso avanza en tribunales, el foco permanece en una pregunta central: si el jurado confirma la acusación, el bombero podría enfrentar desde 26 años de cárcel hasta cadena perpetua por un crimen que ha sacudido a Glendale y a toda el área de Los Ángeles.