Playa secreta en California abre gratis para turistas tras 100 años sin permitir acceso al público

La Reserva Costera Estero Americano , ubicada en California, abre sus puertas al público por primera vez en 100 años, ofreciendo acceso gratuito a sus colinas, acantilados y senderos. Este territorio, de 220 hectáreas, permaneció bajo gestión privada durante un siglo, inaccesible incluso para los excursionistas más persistentes.

Durante décadas, este enclave natural fue prácticamente invisible para residentes y turistas, pese a encontrarse en una de las zonas costeras más codiciadas del norte de California. Solo visitas muy limitadas permitían conocer una fracción de sus paisajes, caracterizados por vistas al océano Pacífico, una rica biodiversidad y senderos naturales bien conservados.

La apertura marca un cambio histórico en la relación entre la comunidad y este espacio natural, ya que ahora cualquier persona puede recorrerlo sin costo. Defensores del medio ambiente destacan que el acceso gratuito fomenta una conexión más cercana con la naturaleza y promueve una conservación responsable del territorio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde está la Reserva Costera Estero Americano de California?

La Reserva Costera Estero Americano se localiza al sur de Bodega Bay y al oeste de Valley Ford, en los condados de Marin y Sonoma. El acceso se realiza de forma peatonal a través de rutas señalizadas y el espacio permanece abierto todos los días desde el amanecer hasta el atardecer.

Los visitantes pueden realizar senderismo, observar aves, disfrutar de picnics y, en temporada, avistar ballenas desde los acantilados. Está permitido el ingreso con perros con correa, pero no se autoriza el campamento, el ciclismo ni la equitación, como parte de las medidas para proteger los ecosistemas locales.

Estero Americano Coast Preserve

📸: Google Pixel 10 Pro XL @GooglePixel_US pic.twitter.com/I53StMog9X — Luma7778 (@luma7778) January 20, 2026

La apertura gratuita de esta reserva representa una oportunidad única para descubrir una parte de la costa de California que permaneció cerrada durante generaciones, consolidándose como un nuevo atractivo natural accesible tanto para residentes como para turistas.

Un siglo de restricciones y el inicio de una nueva etapa

El punto de inflexión ocurrió en 2015, cuando la propiedad fue adquirida por Wildlands Conservancy, una organización sin fines de lucro dedicada a la protección de espacios naturales. La compra, valuada en 3.8 millones de dólares, fue posible gracias a la colaboración de entidades públicas y privadas comprometidas con la conservación ambiental de la costa californiana.

Desde entonces, la organización impulsó un proceso integral de restauración. Se diseñaron senderos, se protegieron hábitats sensibles y se establecieron normas para garantizar que la apertura al público no afecte la integridad ecológica del lugar. El proyecto priorizó el equilibrio entre disfrute ciudadano y preservación natural.