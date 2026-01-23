Conducir a más de 1 mph en Nueva York: por qué pueden multarte y qué hacer para impugnarla

En Nueva York, conducir a más de 1 mph sobre el límite de velocidad puede resultar en multas por exceso de velocidad , una situación que muchos conductores desconocen. Aunque parezca mínimo, este exceso puede generar puntos en la licencia, sanciones económicas y hasta incrementos en el seguro del vehículo. Conocer cómo funciona la ley y qué medidas tomar para impugnar esta infracción es esencial para cualquier conductor en el estado.

¿Cómo funciona la multa por 1 mph en Nueva York?

La multa por exceso de velocidad de 1 mph se encuentra entre las infracciones más leves, pero aún así tiene consecuencias legales importantes. Por exceder el límite entre 1 y 10 mph, el conductor recibe tres puntos en su historial, además de una multa de aproximadamente 138 dólares .

Aunque no se aplica la Tarifa de Evaluación de Responsabilidad del Conductor, estos puntos pueden afectar el costo del seguro y, acumulados, poner en riesgo la licencia.

El estado de Nueva York no contempla un margen de tolerancia, por lo que incluso diferencias mínimas pueden ser sancionadas. La ley, según la Sección 1180 de la Ley de Vehículos y Tránsito, establece que cualquier exceso sobre el límite legal es considerado una infracción, sin importar la vía por la que circules, ya sea autopistas, calles urbanas o zonas escolares.

Aunque muchos oficiales aplican discreción y no sancionan excesos de 1 o 2 mph, las multas son completamente legales y pueden hacerse cumplir si se considera que el conductor representa algún riesgo adicional, como conducción agresiva o presencia en zonas sensibles.

¿Por qué es importante impugnar una multa y cómo hacerlo?

Impugnar una multa por 1 mph puede ser necesario, sobre todo si ya se tienen puntos acumulados en la licencia. Tres puntos adicionales pueden incrementar significativamente las primas del seguro, y si se alcanzan 11 puntos en 18 meses, la licencia podría ser suspendida. Mantener un historial limpio protege tanto tu seguridad financiera como tu récord de conducción.

Existen varias estrategias para impugnar la multa. Entre ellas se incluyen cuestionar la precisión del radar, verificar la correcta calibración del equipo, revisar errores administrativos en la multa o negociar una reducción a una infracción menor. Contar con la asesoría de un abogado especializado en tráfico puede facilitar el proceso y aumentar las probabilidades de éxito.