Five Guys cierra locales en 7 estados de EUA por inflación y aumento de costos operativos

Pasar frente a un restaurante habitual y encontrarlo cerrado se ha vuelto una escena cada vez más común en distintas ciudades de Estados Unidos . Eso es lo que ocurrió con varios locales de Five Guys , que dejaron de operar de forma silenciosa entre finales de 2025 y comienzos de 2026 en al menos 7 ciudades del país. Lejos de tratarse de una caída general de la marca, estos cierres responden a presiones económicas locales que afectan directamente a los franquiciados.

Ending the year the best way we know how: fresh and made to order. Cheers to burgers and fries 🍔🥳 — Five Guys (@FiveGuys) December 31, 2025

La cadena, que mantiene una presencia sólida a nivel nacional e internacional, atraviesa lo que analistas del sector describen como una “crisis menor”. El fenómeno no está vinculado a una disminución en la demanda, sino a condiciones específicas de cada mercado que dificultan la sostenibilidad de algunos restaurantes, por ejemplo, el aumento de los alquileres, la inflación y márgenes de ganancia cada vez más ajustados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué cerraron locales de Five Guys en varios estados?

Uno de los factores más determinantes ha sido el incremento de los costos fijos. En Orange, Connecticut, un restaurante de Five Guys cerró a finales de 2025 luego de no lograr renovar su contrato de arrendamiento. Según informes citados en la cobertura del sector, el aumento del alquiler volvió inviable la continuidad del negocio para el franquiciado, a pesar de que la clientela se mantenía estable. El caso expone cómo el costo inmobiliario puede forzar la salida de restaurantes consolidados en zonas de alto valor comercial.

En Texas, la situación fue similar. Los locales ubicados en Euless y Laredo cerraron entre diciembre de 2025 y enero de 2026. En el caso del restaurante de Laredo, situado en Del Mar Boulevard, el cierre ya es definitivo. Los propietarios señalaron que la inflación en los precios de los alimentos y el incremento de los gastos operativos redujeron de forma significativa los márgenes de beneficio, una problemática reflejada en distintos informes regionales del sector gastronómico.

California también registró varios cierres. El local de Folsom bajó sus persianas a finales de 2025, sumándose a cierres previos en ciudades como Huntington Beach. Los reportes del sector asocian estas decisiones con el aumento de los costos laborales, el encarecimiento de los insumos y una competencia especialmente intensa en mercados saturados de opciones de comida rápida. Incluso las marcas posicionadas en el segmento premium enfrentan dificultades para equilibrar calidad y rentabilidad en este contexto.

¿Qué pasó con los cierres de Five Guys en la Costa Oeste?

Además de California, otros estados del noroeste del país experimentaron cierres anticipados. A comienzos de 2025, dejaron de operar locales en Salem, Oregón, y Yakima, Washington. Aunque no formaron parte de un anuncio conjunto, con el tiempo estos casos comenzaron a analizarse como parte de una misma tendencia impulsada por la inflación.

Según los informes disponibles, la combinación de menor afluencia de clientes y el aumento sostenido de los costos fue decisiva para los operadores locales. Estos cierres tempranos permiten observar cómo las presiones económicas venían afectando al sector incluso antes de que se concentraran más casos hacia finales de 2025.

En Maryland, la situación tomó un rumbo diferente. El restaurante de Five Guys en Olney cerró en diciembre de 2025, pero la empresa aclaró que se trató de un cierre vinculado a problemas específicos del local. De acuerdo con declaraciones citadas por medios locales, la cadena se encuentra buscando activamente una nueva ubicación en la misma zona, lo que apunta a una estrategia de reubicación y no a una retirada del mercado.