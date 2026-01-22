"¡Déjenme morir!": Dramático rescate de una mujer en Virginia Beach

Una escena de tensión extrema se vivió este viernes en Virginia Beach, cuando un grupo de buenos samaritanos, liderado por el nadador de rescate de la Marina, quien logró salvar la vida de una mujer cuya camioneta cayó a las aguas heladas de Shore Drive. El incidente, captado en un impactante video viral, muestra el momento exacto en que los rescatistas rompen las ventanas del vehículo para extraer a la conductora justo cuando la cabina desaparecía completamente bajo la superficie.

¿Quién es el héroe del video?

Jeremy Way, un nadador de rescate de aviación de la Marina de los EE.UU. Su presencia en el lugar fue descrita como una “suerte divina”, ya que poseía las habilidades físicas y mentales para coordinar el rescate en condiciones de estrés extremo y bajas temperaturas. Él confesó que apenas escuchó que había alguien dentro, sacó su navaja y se lanzó al agua.

¿Por qué no podían abrir las puertas?

Debido a la inmersión, el sistema eléctrico de la camioneta falló instantáneamente, bloqueando los seguros de las puertas y los mecanismos de las ventanillas. Esto obligó a los rescatistas a romper el cristal manualmente mientras el vehículo se llenaba de agua, una maniobra peligrosa que marca la diferencia entre la vida y la muerte en estos accidentes.