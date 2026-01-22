El error común que cometes al cargar tu celular fuera de casa

Conectar el teléfono a un puerto USB desconocido para cargar batería puede representar un riesgo para la seguridad digital. Según la empresa de seguridad tecnológica PSafe, aunque muchos usuarios asocian el cargador únicamente con la transferencia de energía, el cable USB también permite el intercambio de datos, lo que abre la puerta a posibles ataques informáticos.

⚠️ Juice jacking alert! Avoid public chargers—hackers may steal data or install malware. Use your own charger, carry a power bank, or set USB to charge only. Stay secure! #Cybersecurity #JuiceJacking #DataProtection pic.twitter.com/ewAdACayQy — C8 Secure (@C8Secure) January 20, 2026

Este tipo de amenaza es conocido como “juice jacking”, un método mediante el cual un dispositivo puede infectarse con malware al conectarse a un punto de carga comprometido. El problema no radica en el cargador en sí, sino en el sistema al que está conectado el puerto USB, que puede actuar como intermediario para la instalación de software malicioso sin que el usuario lo advierta.

El proceso de infección ocurre cuando el cable USB funciona como un puente entre dos dispositivos capaces de intercambiar información. Si el punto de carga está conectado a una computadora o unidad de memoria infectada, el malware puede transferirse automáticamente al teléfono. En espacios públicos, donde no siempre es posible verificar el origen del puerto, el riesgo aumenta.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es el juice jacking y cómo puede afectar al celular?

El juice jacking es una técnica de ataque que aprovecha la conexión USB para introducir malware en un dispositivo móvil. A través de esta vía pueden instalarse troyanos, programas espía o ransomware, capaces de operar en segundo plano sin alertar al usuario.

Una vez comprometido el sistema, el atacante puede acceder a información almacenada en el teléfono, interceptar comunicaciones o alterar el funcionamiento normal del equipo. En algunos casos, el malware permite el control remoto del dispositivo, habilitando funciones como la activación de la cámara, el micrófono o la manipulación de aplicaciones.

¿Cuáles son los principales riesgos de cargar el celular en lugares públicos?

Uno de los factores de riesgo más frecuentes son los puntos de carga públicos, como los ubicados en aeropuertos, centros comerciales o estaciones de transporte. Muchos de estos sistemas están conectados a computadoras centrales o redes compartidas, lo que facilita la propagación de virus si alguno de los equipos está comprometido.

Otro riesgo identificado es el uso de cargadores no originales o de procedencia dudosa. Algunos accesorios pueden haber sido manipulados intencionalmente para introducir malware al conectarse a un dispositivo. Esta situación incrementa la vulnerabilidad, especialmente cuando no se conoce el origen del hardware.

Entre las consecuencias más comunes se encuentran la transferencia de software malicioso, el robo de información personal como fotos, mensajes y contactos, la interrupción del funcionamiento del equipo y la pérdida de archivos importantes.

¿Cómo evitar infecciones al cargar el teléfono fuera de casa?

La prevención es la principal herramienta para reducir los riesgos asociados al juice jacking. Los especialistas recomiendan utilizar siempre el cargador y el cable originales, ya que disminuyen la probabilidad de conectar el dispositivo a hardware alterado.

También se aconseja evitar puertos USB desconocidos y optar por enchufes de corriente tradicionales o baterías portátiles propias. El uso de adaptadores de solo carga, que bloquean la transferencia de datos y permiten únicamente el paso de energía, es otra medida efectiva.

Configurar el teléfono para desactivar la transferencia automática de datos, mantener el sistema operativo actualizado y descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales contribuye a reforzar la seguridad. Revisar los permisos solicitados por las apps y evitar instalaciones sospechosas también reduce la exposición a amenazas.

El juice jacking no es un fenómeno nuevo, pero ha ganado relevancia con la expansión de dispositivos móviles y la proliferación de cargadores USB en espacios públicos. A medida que aumenta la dependencia del celular para tareas personales y laborales, adoptar hábitos de carga seguros se vuelve clave para proteger la información y la privacidad digital.