Threads incorporará anuncios a nivel global desde la próxima semana

Meta confirmó oficialmente que los anuncios llegarán a Threads a nivel global a partir de la próxima semana, marcando el inicio de la monetización directa de la red social. La decisión pone fin a una etapa caracterizada por un feed con baja presencia publicitaria, una de las principales diferencias que había distinguido a la plataforma desde su lanzamiento.

#SocialMediaMarketing #Meta La publicidad extiende sus tentáculos en Threads para llegar a usuarios de todo el globo: La expansión de la publicidad en Threads, que comenzó a experimentar con los anuncios hace aproximadamente un año, será… https://t.co/XwQ1792BXf por @mkdirecto pic.twitter.com/9HpFUTI1UF — Carol Plan C (@Carolplanc) January 22, 2026

El anuncio llega tras más de un año de pruebas con un grupo limitado de socios comerciales. Durante ese período, la compañía evaluó cómo los formatos publicitarios se integraban en la experiencia de uso. Con más de 400 millones de usuarios activos y un crecimiento sostenido, Meta considera que Threads alcanzó la escala necesaria para avanzar hacia un modelo de ingresos propio.

Según explicó la empresa, la implementación no será inmediata ni masiva. El despliegue de anuncios se realizará de manera progresiva, con una frecuencia que aumentará conforme el sistema identifique contenidos relevantes para cada usuario. El objetivo, de acuerdo con Meta, es evitar una saturación abrupta del feed.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo empezarán a verse anuncios en Threads?

De acuerdo con la información oficial publicada por Meta, los anuncios comenzarán a aparecer a partir de la próxima semana en mercados de todo el mundo. La compañía aclaró que el proceso será gradual y que no todos los usuarios los verán con la misma frecuencia desde el primer día.

Este enfoque busca que el sistema de recomendación aprenda qué tipos de anuncios resultan más pertinentes para cada perfil, ajustando su presencia de forma progresiva dentro del feed.

¿Cómo funcionará la publicidad para marcas y anunciantes?

Para los anunciantes, la integración será directa. Meta permitirá utilizar las mismas herramientas publicitarias que ya están disponibles en Instagram y Facebook, lo que facilita la activación de campañas sin necesidad de nuevos procesos o configuraciones específicas.

Este esquema busca acelerar la adopción comercial de Threads y consolidarla como una plataforma atractiva dentro del ecosistema publicitario de Meta, aprovechando su base de usuarios y su formato centrado en el texto.

¿Cómo impactará la llegada de anuncios en la experiencia de usuario?

Desde su lanzamiento en 2023, Threads se destacó por un entorno menos saturado y con menor carga comercial en comparación con otras redes sociales. Para muchos usuarios, ese feed más ordenado fue uno de sus principales atractivos frente a X.

Con la incorporación de publicidad, Threads comenzará a asemejarse más al resto de las plataformas de Meta. No obstante, la compañía sostiene que la clave estará en la discreción y relevancia de los anuncios, de modo que no alteren de forma significativa la experiencia de uso ni generen rechazo entre los usuarios.

La llegada de anuncios marca así una nueva etapa para Threads, centrada en su sostenibilidad a largo plazo.