El rostro más duro de las redadas en Minnesota: Un niño de cinco años es detenido por el ICE

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a un niño de cinco años, identificado como Liam Ramos, en Minnesota. Autoridades del Distrito Escolar Público de Columbia Heights señalaron que el menor fue involucrado en una redada para atraer a sus padres a fin de detenerlos, generando alarma en la comunidad escolar. “¿Por qué detener a un niño de cinco años? No puede ser considerado un criminal violento”, declaró la superintendente Zena Stenvik.

Según Stenvik, agentes enmascarados interceptaron a Liam mientras regresaba de la escuela con su padre y, a pesar de que un adulto en el hogar pidió cuidar al niño, los agentes no lo permitieron. En cambio, obligaron al menor a tocar la puerta de la vivienda para comprobar si había más familiares dentro, usando indirectamente al niño como señuelo. Posteriormente, el niño y su padre fueron trasladados a Texas. La familia de Liam mantiene un caso de asilo activo y no tiene órdenes de deportación vigentes, según la superintendente.

This is a photo from an ICE detainment stop this week.



Posting without comment as the photo is horrific and disturbing enough to speak for itself. pic.twitter.com/CBN0CUgRbE — Joshua Reed Eakle 🗽 (@JoshEakle) January 22, 2026

El abogado de la familia, Marc Prokosch, señaló que aún desconoce la ubicación exacta de Liam y su padre, aunque cree que se encuentran en un centro de detención familiar en Texas. “Cada paso de su proceso migratorio ha seguido todas las indicaciones legales, y esto es simplemente… crueldad”, afirmó Prokosch, quien también estudia la posibilidad de presentar un recurso de hábeas corpus para liberar al niño.

Minnesota school officials say that this boy, five-year-old Liam Ramos, was used as bait to apprehend his family and ship them to a detention facility in Texas



no matter how bad you think ICE is, they're worse https://t.co/UODC4rJZ77 pic.twitter.com/WiQQgxQ6A2 — Cameron 🇺🇸 🗽🦅 (@CameronCorduroy) January 22, 2026

Otros casos de niños detenidos por ICE en Minnesota

En las últimas semanas, además del caso de Liam Ramos, otras detenciones de menores relacionadas con operaciones del ICE han sido reportadas en el distrito escolar de Columbia Heights.

Entre estos incidentes, una niña de 10 años fue detenida junto con su madre mientras se dirigía a la escuela, y otro estudiante de 17 años fue arrestado cuando los agentes ingresaron a una vivienda, según las autoridades escolares.

La superintendente Zena Stenvik ha señalado que los agentes del ICE han estado presentes en vecindarios, alrededor de escuelas y cerca de autobuses escolares, lo que ha generado un clima de incertidumbre y temor entre estudiantes y familias de la comunidad.