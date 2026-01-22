Eliminan el cobro en parques estatales en EUA: Estos son los más de 200 sitios que abrirán gratis

La próxima jornada de entrada gratuita a los parques nacionales está programada para el 14 de junio, fecha que coincide con el Día de la Bandera, además del cumpleaños del presidente de Donald Trump, y que fue añadida recientemente al calendario oficial de días sin costo. Durante esta jornada, los visitantes podrán ingresar sin pagar la tarifa de acceso en parques administrados por el Servicio de Parques Nacionales.

En este tipo de fechas, la gratuidad aplica únicamente al ingreso general. Servicios adicionales como campamentos, estacionamientos especiales, recorridos guiados o actividades recreativas organizadas continúan teniendo un costo independiente, dependiendo de cada parque.

Las autoridades recomiendan consultar con antelación los horarios y condiciones específicas, ya que algunos parques pueden implementar controles de acceso o reservaciones previas debido a la alta afluencia de visitantes durante los días gratuitos.

¿A quiénes aplica la entrada gratuita y quiénes deberán pagar más en 2026?

La entrada gratuita en estas fechas solo será válida para residentes de Estados Unidos. El Departamento del Interior anunció un nuevo sistema de tarifas llamado “America First”, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y cambiará las condiciones para visitantes internacionales.

Con esta política, los turistas extranjeros deberán pagar la tarifa regular más un cargo adicional de US$100 por persona en 11 de los parques nacionales más visitados del país. Además, el pase anual para quienes no residan en Estados Unidos tendrá un costo de US$250, mientras que los residentes seguirán pagando US$80.

Parques como Yosemite, Yellowstone, Grand Canyon, Zion, Joshua Tree, Rocky Mountain y Acadia suelen estar incluidos en las fechas de acceso gratuito, aunque las autoridades insisten en revisar cada parque de forma individual. Las nuevas tarifas han generado debate, especialmente en el sector turístico, por su posible impacto en la visita de viajeros internacionales.