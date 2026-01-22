Varios temblores sacuden EUA: Utah y California entre los estados más afectados

En las últimas horas, se han registrado varios temblores en el oeste de Estados Unidos, con Utah y California entre los estados más afectados. Los movimientos sísmicos han generado inquietud entre los residentes, quienes han sentido las sacudidas tanto en sus hogares como en sus lugares de trabajo, alterando la rutina diaria de miles de personas.

Hasta ahora, no se han reportado daños significativos, aunque las autoridades locales mantienen vigilancia ante posibles réplicas.

El epicentro del sismo más reciente, de magnitud 4.7, se localizó aproximadamente a 25 millas al sur de Evanston, Wyoming, según informes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

¿Dónde se han registrado los temblores y cuál es la actividad reciente?

El sismo de magnitud 4.7 ocurrió a las 7:49 a.m., con reportes desde Logan hasta Provo. La semana pasada se detectaron 24 sismos de magnitud 2.5 o superior, incluyendo un temblor de magnitud 4.9 cerca de Indio, California. Además, se registró un sismo preliminar de magnitud 2.7 cerca de Borrego Springs, California, ajustado posteriormente por el USGS.ç

Moderate magnitude 4.7 #quake hits 55 miles east of Salt Lake City, Utah, United States in the morning - info, user reports and updates | Jan 22, 2026 07:49 am (Denver time)https://t.co/XWQIPW1opF — Earthquake Monitor (@EQAlerts) January 22, 2026

Según los expertos, existe un 57 % de probabilidad de réplicas de magnitud 3.0 o superior en los próximos siete días, un 19 % de que alcancen magnitud 4.0 y un 3 % de que lleguen a 5.0. Esta previsión mantiene a la población alerta y siguiendo las recomendaciones de seguridad.

Madison Olsen, de West Bountiful, relató que sintió que su casa se movía mientras trabajaba en su escritorio y se preparó para proteger a su hijo, aunque el temblor no duró mucho. En Ogden, Sandra Droguett-Collio describió la sensación como ligera pero perceptible.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

Para minimizar riesgos, los expertos recomiendan mantener la calma, evaluar el entorno y protegerse debajo de muebles sólidos, como mesas o escritorios, evitando ventanas y objetos que puedan caer. También se sugiere no usar ascensores durante el movimiento y permanecer en un lugar seguro hasta que termine.

Es importante contar con un plan familiar de emergencia, rutas de evacuación y un kit básico de suministros, además de revisar la estructura y los objetos después del sismo antes de regresar a los espacios.