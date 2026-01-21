Alerta Verizon: estafas aprovechan el crédito de $20 tras la caída del servicio

Días después de una interrupción del servicio de internet y telefonía inalámbrica de Verizon que impactó a más de 1,5 millones de clientes en Estados Unidos , comenzaron a circular estafas dirigidas a los usuarios afectados. Los fraudes están vinculados a un crédito de $20 que la empresa anunció como compensación por los inconvenientes registrados.

Yesterday, we did not meet the standard of excellence you expect and that we expect of ourselves. To help provide some relief to those affected, we will give you a $20 account credit that can be easily redeemed by logging into the myVerizon app. You will receive a text message… — Verizon News (@VerizonNews) January 15, 2026

Luego del corte ocurrido el miércoles pasado, Verizon informó que otorgaría un crédito de $20 a los clientes elegibles. La compañía aclaró que el beneficio se aplicaría directamente a las cuentas y que los usuarios serían notificados por mensaje de texto cuando el crédito estuviera disponible en la aplicación myVerizon.

En un comunicado, Verizon indicó que el objetivo de la medida era ofrecer alivio a los clientes afectados y que el crédito podría canjearse iniciando sesión en la aplicación oficial. La empresa remarcó que los usuarios recibirían una notificación cuando el monto estuviera disponible, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿Cómo operan las estafas relacionadas con el crédito de Verizon?

Aprovechando el anuncio del crédito de $20, estafadores comenzaron a enviar mensajes de texto y correos electrónicos falsos a clientes de Verizon. En estas comunicaciones, los delincuentes afirman que el crédito puede obtenerse de inmediato si el usuario proporciona información personal o financiera.

Una vez que la víctima entrega esos datos, los estafadores los utilizan para su propio beneficio. El usuario, en cambio, no recibe el crédito y queda expuesto al robo de información sensible. Según las advertencias, los mensajes fraudulentos suelen incluir enlaces que simulan dirigir a plataformas oficiales de Verizon.

¿Qué advierten las autoridades sobre estos intentos de fraude?

Si bien la Comisión Federal de Comercio y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor aún no han emitido comunicados específicos sobre estas estafas, algunas agencias policiales locales ya alertaron a la población. La Oficina del Sheriff del Condado de Jones, en el sur de Atlanta, publicó un aviso en Facebook durante el fin de semana para advertir a los residentes.

La oficina señaló que los estafadores están utilizando mensajes de texto y correos electrónicos para robar información personal y recomendó no hacer clic en enlaces que prometan créditos de $20 por interrupciones del servicio de Verizon.

“Las empresas legítimas como Verizon no envían enlaces no solicitados que ofrezcan créditos gratuitos”, indicó la oficina. Según explicaron, este tipo de mensajes busca obtener credenciales de inicio de sesión o datos financieros de los usuarios.

¿Cómo pueden los clientes verificar si un mensaje es legítimo?

Tanto Verizon como las autoridades locales subrayan que el crédito de $20 se gestiona directamente desde la cuenta del cliente. Para acceder al beneficio, no es necesario proporcionar información personal fuera del inicio de sesión habitual en la aplicación myVerizon o en el sitio web oficial.

Ante cualquier duda sobre la autenticidad de un mensaje, la recomendación es ingresar directamente a la aplicación de Verizon o a su página oficial, evitando enlaces incluidos en mensajes o correos no solicitados. De este modo, los clientes pueden confirmar si el crédito está disponible y reducir el riesgo de caer en estafas.