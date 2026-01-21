Turista latina muere tras desmayarse en atracción de Universal Orlando: Esto reveló el forense

Las autoridades revelaron la causa de muerte de la mujer latina Ma de la Luz Mejía Rosas, de 70 años, días después de que falleciera tras un desmayo mortal en la montaña rusa Revenge of the Mummy de Universal Orlando. Según el informe del Médico Forense del Condado de Orange, la mujer murió a causa de un aneurisma roto.

La oficina del abogado de derechos civiles Ben Crump, quien representa a su familia, indicó que Rosas perdió la conciencia mientras disfrutaba de la atracción el 25 de noviembre de 2025. Fue trasladada de inmediato a un hospital cercano y murió el 9 de diciembre , según el informe del Médico Forense del Condado de Orange.

¿En qué consiste la montaña rusa Revenge of the Mummy en Universal Orlando?

La montaña rusa Revenge of the Mummy en Universal Orlando es una atracción interior basada en las películas La Momia y El Regreso de la Momia. Combina efectos especiales, oscuridad total y tramos de alta velocidad que alcanzan hasta 45 mph, ofreciendo un recorrido lleno de sustos, giros y caídas rápidas.

Se trata de una montaña rusa de estilo híbrido, que mezcla trenes rápidos con escenas cinematográficas, proyectando a los visitantes dentro de la historia de la momia.

Sin embargo, desde su apertura en 2004, se han reportado 21 incidentes en esta atracción, incluyendo náuseas, mareos, convulsiones y fracturas vertebrales, según un informe del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS).

¿Qué acciones legales tomó la familia de la víctima?

El abogado Ben Crump declaró que investigará a fondo las circunstancias que rodearon la tragedia para asegurar que la voz de la familia sea escuchada. La muerte de la mujer latina se produce meses después de la de Kevin Rodríguez Zavala, de 32 años, quien falleció tras un paseo en otra montaña rusa de Universal Orlando en septiembre de 2025, de acuerdo con Fox News.

La familia de Zavala alegó que Universal ignoró señales de advertencia y que el incidente no fue aislado. Crump también representó a esta familia, alcanzando un acuerdo confidencial con Universal.

Actualmente, Revenge of the Mummy permanece fuera de servicio desde enero, aunque se espera que reabra a finales de verano.