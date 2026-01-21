Multas por semáforo en rojo en California: ¿Qué tan grave es no pagarlas?

Las cámaras de tránsito en California están instaladas en más de 250 intersecciones, especialmente en el sur del estado, y captan automáticamente a los conductores que cruzan el semáforo en rojo. Estos dispositivos buscan reducir accidentes, pero también generan dudas sobre si las multas deben pagarse, que en algunos casos pueden alcanzar $486.

Algunos expertos recomiendan pagar las multas para evitar problemas legales, mientras que otros señalan que ignorarlas no siempre tiene consecuencias graves. Según Jay Beeber, de la Asociación Nacional de Automovilistas, las agencias de cobranza no pueden obligar a los conductores a pagar, ni reportar la deuda a burós de crédito en la mayoría de los casos.

Un ejemplo reciente es Kris Kahrs, quien fue captada por una cámara en North Hollywood y recibió una multa de $486. Kahrs decidió impugnar la multa con la ayuda de una firma que la representó y el caso finalmente fue desestimado en tribunales, demostrando que las cámaras no siempre son precisas y que existen opciones legales para defenderse.

¿Se debe pagar la multa y cómo impugnarla?

En California, no siempre es obligatorio pagar una multa por pasar el semáforo en rojo.

Los conductores pueden impugnar presentando evidencia de fallas técnicas, errores de calibración de la cámara o falta de testigos humanos que confirmen la infracción.

¿Cómo impugnar una multa por semáforo en rojo en California?

Los conductores en California tienen la opción de impugnar multas emitidas por haber pasado un semáforo en rojo presentando evidencia que demuestre posibles errores. Esto incluye fallas en la calibración de las cámaras o revisión de las imágenes.

Existen empresas especializadas que ayudan a los conductores a preparar y presentar estas impugnaciones. A pesar de esto, muchos casos se desestiman si se comprueba que la evidencia no es concluyente o que el procedimiento no fue correcto.

Además, con la nueva ley de California, algunas ciudades y condados pueden clasificar estas infracciones como delitos civiles, lo que facilita el proceso y reduce la multa a $100, sin sumar puntos en la licencia, de acuerdo con ABC News. La efectividad de la impugnación depende de la jurisdicción y de cómo se presente la evidencia.