Cierre del DMV en Nueva York afectará trámites de licencia de conducir durante febrero

Las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en Nueva York anunciaron que cerrarán temporalmente durante febrero para modernizar sus sistemas tecnológicos. Esta pausa afectará principalmente los trámites de licencia de conducir, por lo que las autoridades recomiendan a los ciudadanos anticipar sus renovaciones y evitar contratiempos.

Los cierres se aplicarán en todas las oficinas del estado, y se espera que las operaciones se reanuden una vez que la plataforma modernizada esté lista. Quienes necesiten renovar su licencia de conducir deben hacerlo antes del 13 de febrero , fecha límite establecida para garantizar que los trámites se completen sin interrupciones.

¿Qué trámites se verán afectados por el cierre del DMV en Nueva York?

La actualización tecnológica busca mejorar la experiencia de los usuarios y reducir tiempos de espera, pero implica que renovaciones, expedición de licencias y otros servicios del DMV estarán temporalmente suspendidos. Los ciudadanos deben planificar sus visitas con anticipación y verificar los requisitos necesarios para agilizar sus gestiones antes del cierre.

DMV is preparing to launch a new modernized system to give our customers better and more streamlined service. That means at 2 p.m. on Friday, 2/13, we will need to close our offices and stop online and phone services while we upgrade. Offices will reopen and online services will… pic.twitter.com/2lp3y0Cey2 — NYS DMV (@nysdmv) January 16, 2026

El organismo destacó que este cierre es temporal y parte de un esfuerzo por modernizar los sistemas estatales. Los residentes también pueden utilizar los servicios en línea cuando sea posible para evitar filas y retrasos.

¿Qué deben hacer los ciudadanos antes del cierre del DMV en febrero?

Los ciudadanos de Nueva York que necesiten renovar su licencia de conducir u otros trámites importantes en el DMV deben hacerlo antes del 13 de febrero. Se sugiere preparar con anticipación la documentación requerida y aprovechar los servicios digitales para completar ciertos procedimientos sin acudir presencialmente.

Planificar con anticipación permitirá a los usuarios evitar contratiempos y garantizar que sus trámites de licencia de conducir no se vean interrumpidos durante el cierre temporal del DMV. La recomendación principal de las autoridades es priorizar renovaciones esenciales antes de la fecha límite y mantenerse informados a través de los canales oficiales del organismo.