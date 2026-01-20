El detalle en los asientos que puso a WestJet contra las cuerdas

WestJet Airlines informó que dará marcha atrás a la reconfiguración de asientos implementada en parte de su flota Boeing 737, luego de una ola de críticas por la reducción del espacio entre filas. La decisión llega tras la difusión de videos en redes sociales donde se observaba a pasajeros con dificultades para acomodar sus piernas debido al menor espacio disponible, situación que generó amplio debate entre viajeros y personal de la aerolínea.

La nueva configuración había sido introducida a finales de octubre y reducía la distancia entre filas a 71 centímetros para incorporar una fila adicional de asientos. Además, los asientos de clase económica dejaron de ser reclinables, ofreciendo esa función solo a quienes pagaran un suplemento. Según la compañía, el objetivo era aumentar la capacidad y mantener tarifas competitivas, una práctica utilizada por diversas aerolíneas a nivel internacional.

Sin embargo, el impacto operativo y la reacción de los usuarios llevaron a la empresa a revisar la medida. En un comunicado, WestJet confirmó que eliminará la fila adicional y regresará a la distribución anterior en los aviones afectados.

¿Por qué WestJet decidió eliminar los asientos densificados?

La aerolínea explicó que la decisión se tomó tras analizar datos operativos y recopilar comentarios de pasajeros y usuarios frecuentes. WestJet señaló que revertirá lo que denominó “asientos densificados” y que comenzará a convertir los aviones configurados con 180 asientos a un diseño de 174 plazas, aunque los plazos de finalización aún están en evaluación.

La compañía también indicó que la reconfiguración fue pausada en diciembre, mientras se aceleraba el análisis del nuevo diseño interior. El ajuste busca alinear las decisiones de producto con las necesidades reales de los pasajeros.

¿Qué preocupaciones expresaron pasajeros y tripulación?

La implementación generó malestar no solo entre los viajeros, sino también entre pilotos y auxiliares de vuelo. De acuerdo con información reportada por Reuters, miembros de la tripulación manifestaron inquietudes relacionadas con la comodidad y la seguridad, en particular sobre la capacidad de evacuar el avión en caso de emergencia debido al espacio reducido entre asientos.

Alia Hussain, presidenta de la sección sindical que representa al personal de cabina de WestJet, afirmó estar satisfecha con la decisión de revertir la medida. Según declaró, los auxiliares de vuelo enfrentaron numerosas quejas y, en algunos casos, debieron reubicar a pasajeros más altos porque no podían acomodar correctamente sus piernas. Hussain señaló que la situación había generado un ambiente laboral tenso para el personal de cabina.

¿Cómo impacta esta decisión en la estrategia de la aerolínea?

WestJet reconoció que los asientos no reclinables buscaban preservar el espacio personal y mantener opciones de viaje asequibles. No obstante, la empresa admitió la necesidad de ajustar su oferta cuando una iniciativa no cumple con las expectativas de los usuarios.

El director ejecutivo del Grupo WestJet, Alexis von Hoensbroech, afirmó que probar nuevos productos forma parte del ADN de la aerolínea, pero subrayó la importancia de reaccionar con rapidez cuando estos no satisfacen las necesidades de los pasajeros. Con esta reversión, WestJet busca equilibrar accesibilidad, comodidad y seguridad en su operación.