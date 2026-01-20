Trump desata polémica con imágenes de IA anexando a Canadá y Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su red social Truth Social dos polémicas imágenes creadas mediante inteligencia artificial en las que insinua la expansón territorial de Estados Unidos, al cubrir los territorios de Venezuela, Canadá y Groenlandia con la bandera de barras y las estrellas.

La publicación más viral muestra al mandatario junto a su vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, vestidos con ropa táctica de invierno, plantando una bandera estadounidense en el hielo con un cartel que reza: “Greenland US Territory Est 2026". Esta imagen refuerza su antigua ambición de comprar la isla danesa por motivos estratégicos de seguridad nacional.

Sin embargo, el mensaje más contundente apunta hacia el sur. Otra de las imágenes exhibe un mapa del continente americano donde Venezuela ha sido borrada como nación soberana para integrarse al territorio estadounidense. Esto ocurre en un momento de máxima tensión, apenas semanas después de la operación militar estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

¿Qué significan las siglas “Est 2026" en las imágenes?

La abreviatura “Est 2026" (Established 2026) en el cartel de Groenlandia sugiere que Trump visualiza este año como la fecha oficial de la anexión de estos territorios. Esto coincide con sus recientes declaraciones sobre la necesidad de “control total” del Ártico frente a la influencia de Rusia y China, y su justificación de que la intervención en Venezuela es un asunto de “seguridad y prosperidad” hemisférica.