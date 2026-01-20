Florida bajo cero: Del calor habitual a nevadas cerca de zonas de Miami y Orlando

Los residentes del norte de Florida comenzaron el día sorprendidos al ver nevadas ligeras que cubrieron algunos sectores del estado. Aunque la nieve duró solo unos minutos y no dejó acumulaciones, llamó la atención de vecinos y turistas, quienes no dudaron en tomar fotos y grabar videos en algunas zonas.

Este evento marca el segundo año consecutivo que se registra nieve en la zona, tras las nevadas de enero de 2025, generando expectativas sobre si el invierno de 2026 podría traer más episodios similares.

El fenómeno, aunque breve, ha generado conversaciones sobre la posibilidad de que ciudades del centro y sur de Florida, como Miami y Orlando, puedan presenciar temperaturas inusualmente bajas o incluso algún atisbo de nieve.

Snow in the Sunshine State! ❄️❄️ Fluffy snow blanketed neighborhoods in the Florida Panhandle on Sunday pic.twitter.com/F8YnAI3s3S — AccuWeather (@accuweather) January 19, 2026

¿Qué temperaturas se esperan en Florida y dónde podrían registrarse posibles nevadas?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las temperaturas mínimas en el estado podrían llegar a 12 °C durante enero de 2026, mientras que las máximas rondarían los 21 °C.

Las autoridades emitieron alertas por heladas en el norte del estado, donde se esperan descensos hasta los 25 grados Fahrenheit en las primeras horas del día. A pesar de estos registros bajos, no se prevé que la nieve se extienda a otras regiones, aunque los expertos recomiendan seguir los informes meteorológicos para estar preparados ante cualquier cambio inesperado.

It's snowing in Florida! ❄️❄️



This was what it looked like at the Alabama-Florida state line in Campbellton, Florida, on Sunday. pic.twitter.com/uPfR5CNGpA — AccuWeather (@accuweather) January 18, 2026

El NWS señala que para que se produzca nieve se necesita una combinación específica de humedad, temperatura y presión atmosférica. Actualmente, aunque las mañanas pueden ser frías para los estándares de Florida, no se cumplen todas las condiciones necesarias para una nevada en ciudades como Orlando o Miami. Las autoridades aconsejan a la población abrigarse y proteger a los más vulnerables, como niños y personas mayores, durante estas mañanas frías.

¿Cómo pueden los residentes disfrutar del frío y la nieve en Florida?

Aunque las nevadas en Florida son raras, los meteorólogos recomiendan que los residentes aprovechen estos momentos con precaución. Es importante vestirse con varias capas, usar guantes, gorros y bufandas, y mantenerse atento al estado de las calles, ya que la nieve, aunque ligera, puede generar superficies resbaladizas. Conducir con cuidado y respetar las normas de tránsito ayuda a evitar accidentes durante estas condiciones.

Para quienes desean disfrutar del espectáculo, revisar los reportes del clima antes de salir es fundamental, ya que las temperaturas pueden variar drásticamente entre zonas del norte y del sur del estado. Además, mantener un pequeño kit de emergencia con mantas, agua y alimentos no perecederos en el vehículo es recomendable ante cualquier eventualidad provocada por el frío.